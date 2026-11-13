黃仁勳外遇風波延燒 馬來西亞查緋聞女方前東家子公司

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳婚外情風波延燒，馬來西亞今天表示，他們正調查MegaspeedInternational子公司Speedmatrix，釐清是否涉及將先進AI晶片轉運至其他國家。

綜合法新社和路透社報導，黃仁勳連爆婚外情，美國媒體報導指出對象之一是黃樂（Alice Huang），疑似為中國間諜，曾任新加坡資料中心業者Megaspeed主管。

Megaspeed涉嫌規避美國出口管制規定，將輝達AI晶片轉運到中國，因而受到嚴格檢視。

馬來西亞投資、貿易暨工業部（MITI，簡稱貿工部）表示，Megaspeed在當地的子公司Speedmatrix是馬來西亞資料中心承租業者，無須取得許可或執照即可將AI晶片運入馬來西亞。

但自去年7月起，任何業者若要「從馬來西亞出口、再出口、轉運或過境運送美國高效能AI晶片」都必須取得許可。

貿工部在聲明中表示，若向海關當局提供這類物品的不實資訊，將構成「嚴重違法行為」，「因此貿工部正與馬來西亞皇家關稅局合作，確認運入馬來西亞的晶片是否已再出口至其他國家，以及相關再出口行為是否依法辦理」。

貿工部表示，Speedmatrix「從未被排除涉及任何不法行為的可能」。

貿工部表示，他們也正與新加坡及美國有關當局「密切」合作，並「考慮在必要時採取進一步措施加強管制」。

鄰國新加坡也正調查Megaspeed。新加坡有關當局表示，裝有這些晶片的伺服器經新加坡出口至馬來西亞，但懷疑實際上被運往其他目的地，與業者在新加坡申報的內容不符。

輝達婚外情醜聞引發國家安全疑慮，也讓AI產業面臨前所未見的局面，公司市值已因此蒸發近5000億美元。

新加坡昨天表示今年2月禁止黃樂再入境，原因是她向調查人員提供有關自己在Megaspeed任職情況的不實資訊，不過當局並未以間諜活動為由調查她。