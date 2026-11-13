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升息陰影壓境 比特幣失守7萬美元 美債2年期殖利率四日增近40個基點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美債殖利率急升之外，比特幣也面臨監管和資金流出的壓力。歐新社
美債殖利率急升之外，比特幣也面臨監管和資金流出的壓力。歐新社

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣周五一度跌破7萬美元，創近三個月來最低。通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加重押注聯準會（Fed）升息，美國2年期公債殖利率四個交易日累計升幅已創2022年以來最大。

比特幣周五最多下跌2.2%，跌至8月20日以來最低，之後跌幅收斂，新加坡時間上午11時報約70,200美元。同時，亞洲科技股買氣回升，台灣和南韓股市領漲，MSCI亞太指數上漲1%，但美債殖利率因通膨疑慮，仍大致維持在周四高點附近。

對Fed政策最敏感的2年期公債殖利率，周四升至4.862%。扣除周三退伍軍人節休市，過去四個交易日累計上升38.8個基點。道瓊市場資料顯示，這是2022年6月15日以來最大四日升幅。10年期殖利率周四也升破5%。

道明證券美國利率策略主管戈柏格（Gennadiy Goldberg）說，這波走勢反映市場重新調整對Fed的預期，押注未來幾個月政策將更偏鷹派。

美國期中選舉後，10月通膨和就業報告接連高於預期，Fed理事華勒周二也表示，12月可能有必要升息兩碼。戈柏格指出，交易員周四提高明年1月前升息兩次的預期，預估這波升息周期的終點，也從幾天前的4.44%升至4.82%。

Fed 9月實施三年來首次升息，將政策利率調至3.75%至4%。今年5月接任主席的華許主張減少政策喊話，更多依市場變化作出反應，明年也將減少一次利率會議。他上任後，利率市場波動加劇。

比特幣另面臨監管和資金流出的壓力。民主黨期中選舉勝選、明年將接掌國會兩院，市場預期加密貨幣業將受到更嚴格監督。機構買盤近兩周也退縮，10月30日至11月11日，美國掛牌的比特幣現貨ETF淨流出逾25億美元。

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