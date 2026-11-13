美國國會擬收緊AI晶片對中出口 中國取得輝達晶片難度增

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）12日表示，隨著輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）因間諜醜聞辭職，國會對限制先進人工智慧（AI）晶片出口中國逐漸形成共識。

路透社報導，2名消息人士透露，白宮高層正討論是否撤換商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。越來越多議員不滿政府拒絕將數十家中國企業列入關鍵貿易黑名單，也質疑政府是否有妥善監督輝達對中晶片出口。

輝達AI晶片廣泛用於開發尖端AI模型，是美中競相打造先進AI系統的關鍵。多年來美國一直試圖限制中國取得這些晶片，以免中國軍方從中受益。共和黨籍的強生表示，他贊成限制中國取得這項先進技術，「對中國的晶片出口管制一直是國會重要議題...我認為國會正逐漸形成共識，認為採取這個立場很重要。」

這起間諜疑雲涉及中國女商人黃樂（AliceHuang），她曾任輝達合作夥伴Megaspeed高層，美國政府懷疑該公司協助中國取得受管制的先進AI晶片；北京則否認黃樂是間諜。

●共和黨議員研議加強出口限制

這起事件重新引發華府對中鷹派人士對美國出口政策過於寬鬆的質疑。據報導，中國AI企業擔心華府收緊限制，正試圖租用境外搭載輝達晶片的運算資源以供遠端使用。

參院1名不具名幕僚表示，共和黨議員希望將先進AI晶片出口限制納入年度國防授權法案，另有至少4項相關法案正在推動，包括「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act）將賦予國會更大權力，監督先進AI晶片出口；「晶片安全法案」（Chip Security Act）則要求企業追蹤先進AI處理器的位置，以避免走私；「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）將施壓盟友限制對中銷售及維修先進晶片製造設備；「遠端存取安全法案」（Remote Access SecurityAct）則可賦予商務部工具，阻止中國企業透過租用海外資料中心取得輝達算力。

●國會對輝達及黃仁勳的檢視料將持續

華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）分析師張崑陽（Sunny Cheung）表示，黃仁勳卸任不太可能讓國會停止檢視輝達，「國會仍可傳喚他，輝達也應進行獨立調查，以釐清問題是否不僅涉及黃仁勳。」

他還指出，黃仁勳卸任可能削弱輝達在華府的影響力，並為收緊先進晶片出口限制的立法增添動力。

黃仁勳預計在11月26日感恩節前赴國會說明。眾院外交事務委員會主席、佛州共和黨籍議員馬斯特（Brian Mast）12日表示，國會幕僚11日晚間已與輝達討論出席時間及地點。馬斯特等3名共和黨籍眾院高層上週要求黃仁勳出席18日的閉門簡報會，說明他與黃樂的關係。