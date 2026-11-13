快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

黃樂風波燒向美超微 美方追查走私疑雲 股價崩跌11.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美超微又陷走私疑雲。路透
美超微又陷走私疑雲。路透

黃仁勳辭職風波擴及美超微（Supermicro）。彭博報導，美國司法部正調查，和黃樂有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸；美國新聞網站Semafor另指出，輝達（NVIDIA）也面臨反托拉斯調查。目前尚無跡象顯示，司法部打算對輝達或黃仁勳提出刑事起訴。

受此消息影響，美超微周四股價收盤大跌11.3%。

彭博引述知情人士報導，黃樂相關企業的調查由曼哈頓聯邦檢方主導。黃樂曾任新加坡資料中心業者Megaspeed主管，疑為大陸情治人員。黃仁勳離任前已承認和她有婚外情。

Semafor引述兩位美國政府官員報導，司法部正分別對輝達、Megaspeed和美超微進行調查，後兩案聚焦黃樂的涉入情況。

美超微周四發表聲明，強調「Megaspeed不是、也從來不是美超微的客戶」，並表示已全力配合美國和台灣官員調查，主動提供資訊，也回應新加坡當局至今提出的所有要求。

美超微表示，設有健全的法遵制度，持續和主管機關及產業夥伴合作，防堵產品遭違規轉運。

這項調查可能讓美超微再度面臨今年3月以來的風波。美國檢方當時起訴共同創辦人廖益賢和另外兩人，指控他們違反出口管制，將美超微伺服器轉運至大陸。廖益賢隨即辭職。幾個月後，台灣檢調也搜索美超微辦公室及其他地點，追查受管制輝達晶片的流向。

美超微8月表示，已完成由獨立董事主導的內部調查，未發現證據顯示現任高階主管知悉涉嫌違法的安排，或知悉受管制硬體確曾遭轉運。美超微並表示，已依建議加強出口法遵措施，持續配合當局調查。

巴隆周刊分析，美超微若再受調查，可能有利於AI伺服器主要競爭對手戴爾。受惠於龐大的AI設備支出，戴爾股價今年已大漲約兩倍。

美超微 超微 黃樂

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美調查黃樂涉走私美超微產品 另傳與華為有關聯

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

黃仁勳醜聞風波延燒 美司法部多項調查恐牽連輝達

怕黃仁勳風波堵住算力管道 大陸AI業者急租海外輝達算力

相關新聞

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下兩大企業SpaceX與特斯拉（Tesla）正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。兩家公司目前市值合計超過3.4兆美元。

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

和黃仁勳傳出婚外情的黃樂（Alice Huang）相關企業據報涉及供應華為算力及投資DeepSeek，牽出輝達（NVIDIA）先進晶片流向大陸的疑雲。美國司法部正調查，和她有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

升息陰影壓境 比特幣失守7萬美元 美債2年期殖利率四日增近40個基點

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣周五一度跌破7萬美元，創近三個月來最低。通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加重押注聯準會（Fed）升息，美國2年期公債殖利率四個交易日累計升幅已創2022年以來最大。

黃樂風波燒向美超微 美方追查走私疑雲 股價崩跌11.3%

黃仁勳辭職風波擴及美超微（Supermicro）。彭博報導，美國司法部正調查，和黃樂有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸；美國新聞網站Semafor另指出，輝達（NVIDIA）也面臨反托拉斯調查。目前尚無跡象顯示，司法部打算對輝達或黃仁勳提出刑事起訴。

微軟365服務全球大當機 上千名用戶受影響

網路服務回報平台Downdetector.com的資料顯示，微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。

三星搶攻AI散熱 傳洽購Modine、股價盤後大漲28%

彭博引述知情人士報導，三星電子正洽談收購資料中心冷卻系統製造商Modine，最快未來幾周可能達成協議。消息傳出後，Modine周四盤後股價大漲28%，突破135美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。