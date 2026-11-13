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黃仁勳震撼卸任AI格局恐生變 韓國企業有望受惠

中央社／ 首爾13日專電

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布卸任引起軒然大波，韓國半導體業界認為，過去由輝達主導、稱霸AI領域的產業生態系可能出現變化，三星電子、SK海力士等韓國企業也有望因此受益。

根據韓媒「每日經濟」報導，為了對抗輝達過去在GPU市場的壟斷地位，超微（AMD）、博通（Broadcom）、Google等「反輝達陣營」主要科技巨頭，長期建立包括新一代AI加速器、特殊應用晶片（ASIC）及張量處理器（TPU）等自主替代晶片生態系，未來這些企業在市場上的影響力有望擴大。

正如「AI搖滾巨星」的稱號，黃仁勳近年來一直引領AI產業發展及技術研發。即使市場出現「AI需求觸頂論」，認為AI需求已經過高峰、即將轉弱時，黃仁勳也曾透過積極且強勢的發言，平息市場不安。

不過考量輝達領導團隊勢必經歷一段動盪期，外界擔憂未來AI技術開發及基礎設施擴張速度可能因此放緩。

知名分析師、天風國際證券的郭明錤表示，「黃仁勳對輝達之所以重要，是因為他願意承擔風險，將公司資源投入工程師提出的技術構想，並推動這些技術實現。」他分析，黃仁勳卸任後，輝達能否像過去一樣有效率地開發新產品及技術，並因應競爭對手的挑戰，將是重要關鍵。

也有分析認為，若輝達的主導地位減弱，反而可能對韓國記憶體企業帶來正面影響。目前能夠生產AI加速器核心零組件高頻寬記憶體（HBM）的企業，僅有三星電子、SK海力士及Micron3家。當客戶轉向AMD或自行開發ASIC的大型科技企業時，這3家記憶體製造商的議價能力可能進一步提高。

相較之下，汽車產業內外則擔憂，這次事件可能對現代汽車、起亞（Kia）的新一代自動駕駛技術研發及量產計畫造成連鎖性衝擊，無法排除相關計畫接連受阻的可能性。

黃仁勳 韓國 格局

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