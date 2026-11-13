思科上調全年營收預測 AI網路設備需求強勁

網路設備製造商思科（Cisco）今天公布的第1季財報優於華爾街預期，並上調全年營收預測，主要看好企業持續擴建人工智慧（AI）基礎設施，帶動網路設備需求增加。

路透社報導，隨著大型科技公司的巨額投資逐漸從AI處理器擴及連接大型資料中心系統所需的交換器與路由器，思科也透過策略性投資加強AI布局。

思科預估，2027會計年度營收將介於748億至758億美元，高於先前預測的722億至734億美元。執行長羅賓斯（Chuck Robbins）透過聲明表示，「網路設備需求正處於多年期強勁成長週期的初期階段。」

思科也將2027會計年度來自超大規模雲端服務業者的AI基礎設施營收預測，從75億美元上調至90億美元。這項業務前一年度營收為40億美元。

民主黨在美國期中選舉大勝後，投資人開始擔心資料中心擴建可能放緩；此外借貸成本上升，也可能影響仰賴舉債進行的資料中心建設。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，思科第1季營收為185億美元，高於分析師平均預估的181億4000萬美元。截至10月24日止的季度，調整後每股盈餘為1.4美元，也優於市場預估的1.33美元。

思科正在開發軟體工具，協助企業打造AI代理（AIagents），以保護資訊科技基礎設施免受網路安全威脅。

總部位於加州聖荷西（San Jose）的思科，股價在盤後震盪交易中持平，截至12日收盤，今年以來已上漲約32%。

不過，記憶體晶片短缺推高硬體製造商的零組件成本，供應商也優先將晶片供應給AI資料中心客戶，使思科毛利率受到投資人關注。

TECHnalysis Research總裁兼首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，考量到記憶體及零組件成本上升，毛利率小幅下滑並不令人太擔憂。他指出，思科上調全年營收預測，且業績優於市場預期，正是投資人樂見的表現。

思科第1季調整後毛利率為65.6%，符合市場預期，但低於去年同期的68.1%。