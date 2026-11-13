美調查黃樂涉走私美超微產品 另傳與華為有關聯

根據一名知情人士，美國司法部正在調查黃樂是否涉及將美超微電腦公司製造的產品走私至中國的行動。美方官員懷疑黃樂可能是針對輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳的間諜。

彭博報導，知情人士表示，這項先前未曾披露的調查由美國紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導。由於案件敏感，這名人士要求匿名。

目前尚不清楚，美方對黃樂的調查是否與美國或亞洲檢方已經起訴的任何晶片走私案件有直接關聯。

彭博先前報導，美國司法部已主導對黃樂的前東家Megaspeed International展開調查，懷疑該公司涉及半導體走私。Megaspeed則否認有任何不法行為。

在目前已提出起訴的案件中，最受矚目的是美超微電腦公司（Super Micro Computer Inc.）共同創辦人廖益賢涉及的案件。曼哈頓聯邦檢察於今年3月起訴他與另外兩人，指控他們涉嫌共謀將搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器運往一家未具名的東南亞公司，隨後再轉運給中國客戶。

美超微未被列為被告，並表示正全力配合調查。廖益賢已對指控表示不認罪，目前也已離開美超微。

美超微在報導刊出前拒絕對檢方調查黃樂一事置評。但美超微隨後發聲明表示：「美超微一直積極回應各項詢問，並全力配合美國和台灣官員的調查，同時至今也主動提供資訊並配合新加坡當局的所有要求。」

「Megaspeed並非、也從未是美超微的客戶。美超微維持一套嚴謹的合規制度，並持續與執法當局及業界夥伴密切合作，以打擊產品轉運行為，協助保護美國的創新成果。」

美國司法部及曼哈頓聯邦檢察官辦公室發言人也拒絕置評。

目前尚不清楚黃樂或與她有關聯的企業，可能在將美超微產品走私至中國的行動中扮演何種角色。美國司法部的調查也可能在未提出任何起訴的情況下結束。

美國財經媒體CNBC報導，疑為中國間諜的女商人黃樂在與輝達有業務往來，且據傳與輝達遭撤換的前執行長黃仁勳發展婚外情的同時，可能持有幾家中國企業的股份，而這些企業讓輝達在中國的最大競爭對手華為從中獲益。

黃樂與華為之間的關聯，最早是由私人情報公司Tesari的分析師發現。Tesari獨家向CNBC提供相關調查結果。

Tesari運用AI蒐集證據，專門在全球各地進行國家安全調查，並向民營企業及美國政府提供情報研究服務。

華為被視為中國政府在科技與電信領域重點扶植的「國家隊」企業，意即獲得北京當局龐大的資金支持，得以壓低價格，並削弱全球競爭對手的優勢。華為被認為是中國政府推動全球科技主導地位的重要一環，且與中國共產黨關係密切。

根據CNBC檢視的文件，與黃樂有關聯的企業曾涉及向華為提供輝達晶片的算力，而就在大約同一時期，也就是2023年12月，黃樂與黃仁勳首度被公開目擊一同現身。

曾任美國國土安全調查局（HSI）監督特別探員、現任Tesari國安應用部門副總裁的安德森（BrianAndersen）表示：「我們透過分析黃樂的人脈網絡發現這項活動，認為有必要展開國安及（科技）防擴散調查。」

安德森表示，如果美國商務部工業暨安全局（BIS）及國土安全調查局發現有人未經授權將「受管制設備」轉交給華為的證據，相關人員可能面臨違反出口管制、共謀及走私等指控。

Tesari分析師告訴CNBC，根據過去的調查經驗，黃樂與華為之間的關聯錯綜複雜，他們懷疑這種安排是刻意設計的，目的在於掩蓋雙方的關係。

輝達與華為均未回應CNBC的置評請求。黃仁勳也未回覆CNBC留在其手機上的語音留言，CNBC則無法聯繫上黃樂。