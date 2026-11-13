快訊

痛罵自己「爛透了」！黃仁勳無條件投降 最關心的是妻子

人間蒸發6年！費玉清現身了 撒數千萬助浪浪告白內容曝光

黃仁勳下台、馬斯克兩個字回應 投資人憂輝達如「沒賈伯斯的蘋果」

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟365服務全球大當機 上千名用戶受影響

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。美聯社
微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。美聯社

網路服務回報平台Downdetector.com的資料顯示，微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。

這些服務約略在美東時間12日下午1時（台灣時間13日）凌晨2時前不久，開始中斷，當時超過13萬名用戶在Downdetector.com回報Outlook有問題，亞馬遜AWS和Google用戶也陸續回報服務中斷。

之後回報Outlook遭遇問題的用戶數持續減少，截至台灣時間13日上午9時30分左右，降至約3.1萬人。

微軟表示，「我們知曉、並正調查微軟365服務、主要為Exchange Online所遭遇的問題」，「在我們努力儘快恢復服務的同時，我們也感謝顧客的耐心」。微軟也在社群媒體X的微軟365狀態帳號，分享服務的最新情況。

微軟一開始表示，連線問題的原因是「一些伺服器意外連不上」，未能自動化執行健康狀態檢查，致使多個地區的基礎設施工作負載居高不下，「我們已採取步驟，防範更多伺服器受影響，也正努力讓受影響的伺服器恢復服務」。

微軟在台灣時間13日清晨5時表示，已驗證替代的帳戶健檢方法服務，讓部分受影響的伺服器恢復上線，「我們正更廣泛採用這項調整」，「我們也正籌備自動恢復系統，持續偵測並重啟未回覆的伺服器，在進行調整之際，維持服務穩定」。

亞馬遜則表示，其服務「正常運作」，一起「網路上的不相關干擾，導致一些不精確的新聞報導」。

微軟 亞馬遜 Google

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

微軟365、Outlook等服務當機　數以千計美國用戶受影響

領務局網站遭駭 近10萬筆護照大頭照、個資外洩

0050布局台積電還不夠？009831補足全球AI電力、雲端與軟體商機

逾7萬張大頭照外洩 領務局：不影響已核發護照效力

相關新聞

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下兩大企業SpaceX與特斯拉（Tesla）正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。兩家公司目前市值合計超過3.4兆美元。

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

和黃仁勳傳出婚外情的黃樂（Alice Huang）相關企業據報涉及供應華為算力及投資DeepSeek，牽出輝達（NVIDIA）先進晶片流向大陸的疑雲。美國司法部正調查，和她有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

微軟365服務全球大當機 上千名用戶受影響

網路服務回報平台Downdetector.com的資料顯示，微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。

三星搶攻AI散熱 傳洽購Modine、股價盤後大漲28%

彭博引述知情人士報導，三星電子正洽談收購資料中心冷卻系統製造商Modine，最快未來幾周可能達成協議。消息傳出後，Modine周四盤後股價大漲28%，突破135美元。

全村希望！Anthropic傳認購達六倍 募資上看904億美元挑戰SpaceX紀錄

彭博引述知情人士報導，Anthropic首次公開發行股票的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計劃透過IPO和同步私募，合計籌得最高904億美元，可望超越SpaceX，成為歷來規模最大的上市案。

AI需求助思科財報輕鬆超標！全年展望上修 估AI營收翻逾倍衝90億美元

思科（Cisco）周四公布財報，上季營收與獲利均優於預期，並同時上修全年展望，預估2027會計年度來自大型雲端業者的AI基礎設施營收將達90億美元，比前一年增加逾一倍，股價盤後上漲約1.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。