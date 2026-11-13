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最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克旗下SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。（路透）
馬斯克旗下SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。（路透）

彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下兩大企業SpaceX特斯拉（Tesla）正推進合併談判，最快12月宣布交易，可望成為史上最大併購案。兩家公司目前市值合計超過3.4兆美元。

此一積極時程反映馬斯克在企業運作上一貫的快速作風，不過，雙方也討論過將宣布時機延至2027年初。

雙方董事會與顧問正敲定合併條款，以及合併後的治理架構等細節。特斯拉與SpaceX代表均未立即回應置評要求。

這樁合併案將締造一個集電動車、儲能電池、火箭與衛星於一身的集團。合併的邏輯在於雙方有共同抱負，要將AI運用於太空、自動駕駛車與人形機器人等領域。

不過，交易仍須克服多重障礙，包括如何適當隔離特斯拉在中國的業務。

摩根大通分析師古普塔（Rajat Gupta）上月指出，SpaceX承接美國政府合約，其中包括涉及國安的國防業務，與特斯拉龐大且獲利豐厚的中國製造業務存在衝突，將影響交易取得監管與股東批准。

民主黨在期中選舉後掌控國會，承諾調查馬斯克的商業與政治往來，也將讓交易面臨政治考驗。

馬斯克10月表示，兩家公司已各自成立由獨立董事組成的特別委員會評估合併，目標是在美國總統川普任期結束前完成交易。雙方已有業務合作，包括在德州合建Terafab半導體廠。

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