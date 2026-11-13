散戶大舉逢低買進輝達 開盤暴跌14%後跌幅收斂

美國散戶今天大舉逢低買進輝達股票。分析機構推估，開盤後的前半小時就湧入1億1100萬美元，寫下史上首見紀錄。散戶買盤也讓輝達今天跌幅從開盤的14%，收斂至下午的約5%。

路透社報導，輝達（Nvidia）是美國上市公司市值第2大企業，昨天有報導指稱，創辦人黃仁勳與一名向他報告的公司高階主管有婚外情。

輝達今天跌勢使其本週市值減少達5500億美元。最初的賣壓，源於外界質疑黃仁勳與一名被指控為北京間諜女子之間的關係。但自2009年金融危機結束以來，逢低買進的策略一直受到投資人青睞，今天市場也不例外。

全美金融集團（Nationwide Financial）首席市場策略師赫基特（Mark Hackett）表示：「（逢低買進）每次都奏效，就會進一步強化這種行為。這正是一個健康市場才會出現的特有現象。」

延續過去1個月來的大量拋售，輝達今天開盤一度重挫14%，隨後才出現反彈。美國市場分析公司VandaResearch指出，今天開盤後的前半小時，散戶流入輝達的資金估計達1億1100萬美元，這是從未出現之事。

Argent Capital Management投資組合經理艾勒布洛克（Jed Ellerbroek）指出：「我1小時前在辦公室對旁人說，感覺這像是幾週來市場最平靜的一天，考量上次收盤以來的消息，這簡直不可思議。我認為輝達股價在過去幾週已受到很大傷害。」

自那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）最近一次創下新高以來的5週內，輝達股價下跌近1/3，市值蒸發逾1兆美元。

散戶今天紛紛湧入熱門交易平台，像是在富達投資集團（Fidelity Investments），美東時間中午12時（台灣時間13日凌晨1時）為止，投資人已投下39萬4818筆輝達買單，賣單則有8萬88筆。

在上述平台，輝達今天買單是其他9檔交易最熱絡股票總和的2倍多。居次的超微（Advanced MicroDevices）有2萬4790筆買單，第3名的Nebius累計2萬4519筆。

不過，市場態度絕非一致。在Reddit熱門的交易論壇wallstreetbets，60%有關輝達的留言傾向負面。本週華爾街也發出一波降評。Baird Equity Research分析師昨天將輝達評等降至中立，並把目標價大砍60%至200美元，但仍遠高於今天下午的164美元。

資深分析師吉拉（Tristan Gerra）寫道：「由於近期前景不明，市場延後對於2027年資料中心的預測，延後的潛在主因多半是因為供應問題，但也可能是需求疲軟。超大規模AI雲端業者2027年的資本支出，成長幅度可能減緩至40%或略低。」

展望未來，投資人認為市場有幾項關鍵指標，包括輝達高層在17日季度財報電話會議上的說法，以及預計下週稍晚上市的Anthropic首次公開發行（IPO）。

赫基特表示AI前景依然看好，Anthropic首次公開發行很可能是下週更受矚目之事，因為輝達的新管理團隊才剛上任，「他們很難僅靠一場電話會議就拿到免死金牌」。