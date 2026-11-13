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三星搶攻AI散熱 傳洽購Modine、股價盤後大漲28%
彭博引述知情人士報導，三星電子正洽談收購資料中心冷卻系統製造商Modine，最快未來幾周可能達成協議。消息傳出後，Modine周四盤後股價大漲28%，突破135美元。
Modine周四在紐約正常交易時段收在106.10美元，市值約56億美元。自11月3日公布未能讓投資人滿意的季度財報以來，股價已下跌約15%。
由於資訊尚未公開，知情人士要求匿名。他們表示，目前尚未作出最終決定，洽談仍可能破局，也可能出現其他買家。
從這項洽談來看，圍繞AI市場的企業併購正加快腳步。美國企業和海外同業紛紛擴大投資、推動併購，爭取資料中心帶來的成長機會，包括三星的亞洲競爭對手大金工業和LG電子，以及美國維諦（Vertiv）。
Modine總部位於美國威斯康辛州拉辛，為大型商用建築和工業機械製造大型冷卻及供暖系統，成長最快的事業則是為興建資料中心的超大規模資料中心業者提供設備。Modine今年10月分拆汽車事業，專心發展冷卻、散熱及供暖事業。
收購Modine將是三星更大手筆的交易。三星先前已透過海外併購，擴充資料中心冷卻及散熱產品，去年以15億歐元（約17億美元）收購德國FläktGroup。
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