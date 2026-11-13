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全村希望！Anthropic傳認購達六倍 募資上看904億美元挑戰SpaceX紀錄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
申報文件顯示，Anthropic和共同創辦人計劃透過IPO籌得最高644億美元，另以私募籌措260億美元。路透
申報文件顯示，Anthropic和共同創辦人計劃透過IPO籌得最高644億美元，另以私募籌措260億美元。路透

彭博引述知情人士報導，Anthropic首次公開發行股票的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計劃透過IPO和同步私募，合計籌得最高904億美元，可望超越SpaceX，成為歷來規模最大的上市案。

申報文件顯示，Anthropic和共同創辦人計劃透過IPO籌得最高644億美元，另以私募籌措260億美元。

部分知情人士說，承銷銀行已告知有意認購的投資人，Anthropic將優先配售給既有投資人，部分買家最後分到的股數將少於預期。

由於資訊尚未公開，知情人士要求匿名，並提醒認購情況等發行細節仍可能改變。Anthropic發言人未立即回覆置評請求。

Anthropic股票受到追捧，和投資人對輝達（NVIDIA）信心轉弱形成對比。黃仁勳接連爆出婚外情，其中一名對象疑為大陸間諜，隨後執行長的職位遭到拔除。

Anthropic申報文件顯示，輝達已同意參與和IPO同步進行的260億美元私募，認購約100億美元股票。Anthropic將輝達列為策略夥伴，也已承諾投入數百億美元，確保能使用輝達最先進的晶片。

為吸引投資人認購，Anthropic安排了一系列活動。一位知情人士先前透露，執行長阿莫戴（Dario Amodei）和摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）將在周五共同出席一場直播活動。

彭博先前報導，Anthropic目標估值按完全稀釋股數計算約為1.4兆美元，低於部分投資人的預期。有些企業在正式展開IPO推介時，會先保守設定發行條件，期待強勁買盤推高最終定價，也為掛牌首日的股價表現打好基礎。

Anthropic周二提交的文件顯示，營收持續成長，為AI支出提供支持。截至10月31日，年化營收達810億美元，比9月底增加100億美元。彭博先前報導，7月底的年化營收為650億美元。

Anthropic的計算方式，是將過去28天按使用量收取的費用，以及單月訂閱費用，分別換算為全年金額，並非全年實際營收。

部分投資人正將獲配的IPO股票額度轉讓給其他有意認購者，藉此收取額外費用，並在掛牌交易前降低風險。另有持有上市前股份的投資人，透過特殊目的公司向買家兜售持股。

申報文件顯示，這次IPO由高盛和摩根士丹利主導，另有20家銀行參與。Anthropic預計在那斯達克全球精選市場掛牌，股票代碼為ANT。

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