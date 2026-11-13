AI需求助思科財報輕鬆超標！全年展望上修 估AI營收翻逾倍衝90億美元

思科（Cisco）周四公布財報，上季營收與獲利均優於預期，並同時上修全年展望，預估2027會計年度來自大型雲端業者的AI基礎設施營收將達90億美元，比前一年增加逾一倍，股價盤後上漲約1.7%。

在截至10月24日的2027會計年度第1季，思科營收年增24%至185億美元，高於分析師平均預期的181億美元；調整後每股盈餘1.40美元，也優於市場預期的大約1.33美元。

思科預估，本季營收180億至182億美元，調整後每股盈餘1.34至1.36美元，也都優於預期。全年營收預測上修至748億至758億美元，原先預估最高為734億美元。

執行長Chuck Robbins表示，網路設備正迎來延續多年的超級循環，目前仍在初期。彭博資訊指出，除了AI需求，企業客戶汰換網路設備也帶動思科業績。

不過，訂單增速已放緩。上季產品訂單年增21%，低於前一季的35%；大型雲端業者的AI訂單也較前季略減。Robbins回應，這類訂單本來就會有波動，各季規模不一。

獲利率也是市場關注焦點。思科上季調整後毛利率降至65.6%，低於一年前的68.1%。巴隆周刊報導，思科上上季也曾因毛利率下滑而股價承壓，當時主因之一是記憶體等AI硬體零組件成本上漲。