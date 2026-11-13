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矽谷業界評估美中對抗升級 企業恐難有模糊空間

中央社／ 舊金山12日專電

黃仁勳辭職為AI產業帶來不確定性。矽谷投資人、分析師受訪認為，美中對抗升級、出口管制的訊號十分明顯，未來企業無論是出口產品到中國、或自中國進口產品都面臨風險，企業、供應鏈恐難再有模糊空間。

針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳遭撤換帶來的不確定性與挑戰，產業分析師歐唐納爾（BobO'Donnell）接受中央社電話訪問指出，AI與半導體產業的規模和重要性超越任何個人，且輝達目前手上的訂單已經排到一年多之後，未來幾年的產品路線圖也已經規劃完成，與客戶夥伴的合作協議也都已經談妥，公司將繼續按照這些計畫執行。

他回顧矽谷歷史指出，當年賈伯斯（Steve Jobs）罹癌過世，大家也曾非常擔心蘋果未來；比爾蓋茲（Bill Gates）離開微軟，同樣引發許多疑慮，然而產業還是會往前走。

歐唐納爾認為，輝達在台積電投入非常龐大的資金，未來也將持續進行。

他也強調，美國政治局勢正在轉變，目前態勢明確，美國對出口晶片到中國的限制會變得更加嚴格，未來與中國分享任何晶片技術的行為也將受到更嚴格的審查。

一名矽谷投資人從風險角度觀察指出，他視這場風暴為美中對抗升級的政治訊號，現在還只是剛開始，川普政府過去2年對中政策呈現「前進3步、後退2步」的態勢將有所改變；這也代表企業未來在關鍵科技領域，恐將越來越難在美中之間保有模糊空間。

矽谷投資人以不具名方式向中央社表示，這次事件某種程度說明黃仁勳過去主張應將美國技術推廣至全球、以確保美國的技術成為世界標準，這樣的一個論述遭到廢除。

矽谷投資人指出，這次爭議涉及可能的中國間諜行動，印證中國「國家情報法」當中，關於「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」的規定產生效果，對美國而言雙方之間已沒有信任，沒有信任便很難溝通合作。

針對供應鏈挑戰，有分析指出美國供應鏈去中國化有利台灣，矽谷投資人抱持同樣看法，他認為，未來美國企業可能更進一步降低對中國製造的依賴，有利台灣供應鏈。

不過，矽谷投資人也提醒，台灣供應鏈必須更明確地調整戰略布局，若美中對抗升級，遊走於美中市場之間的模式將越來越難以維持，模糊地帶也將逐漸消失。

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