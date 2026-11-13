黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

和黃仁勳傳出婚外情的黃樂（Alice Huang）相關企業據報涉及供應華為算力及投資DeepSeek，牽出輝達（NVIDIA）先進晶片流向大陸的疑雲。美國司法部正調查，和她有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

CNBC引述私人情報研究業者Tesari整理的企業資料報導，黃樂早在2016年就已持有上海和熙股權，這家金融業者大量投資科技和資料中心。和熙2021年取得上海世紀瓏騰數據科技27%股權，直到2024年退出。

世紀瓏騰持有深圳一家資料中心業者50.1%股權，主要客戶是華為雲。和熙也曾為這座資料中心的貸款提供擔保。不過，CNBC指出，目前無法確認該資料中心是否取得輝達GPU。

另一條線索涉及上海世紀利通數據服務及其母公司江蘇利通電子。世紀利通和世紀瓏騰是不同企業，但曾有股權關係。利通電子2023年12月公告，擬收購世紀瓏騰持有的世紀利通5.1%股權。

The Information引述三位知情人士報導，黃樂和家人相關企業最近投資DeepSeek，希望加深合作，持續供應輝達先進Blackwell晶片。

DeepSeek今年7月至10月進行第二輪募資期間，員工曾向幾位投資人介紹世紀利通和江蘇利通電子。一位直接了解募資情況的人士說，相關企業透過多個投資工具入股DeepSeek，總投資額不明。報導並稱，美國自去年底起加強查緝晶片走私，但世紀利通仍設法進口Blackwell晶片。

彭博引述知情人士報導，曼哈頓聯邦檢方正調查黃樂相關企業，是否涉及將美超微產品走私至大陸，尚不清楚是否和已起訴案件直接相關。

美超微表示，Megaspeed從來不是他們的客戶，並稱持續配合各地當局調查。Megaspeed否認不法行為。美國司法部長也表示，尚未就黃樂是否為大陸間諜作出結論；北京否認間諜指控。

新加坡內政部周四表示，黃樂在Megaspeed營運調查中，提供明知不準確的資訊，淡化自己的角色。當局因證據不足以起訴，對她提出嚴厲警告，並禁止再次入境。她已於2月26日離境。

新加坡強調，未就間諜活動調查黃樂，但對Megaspeed及其他六人的調查仍在進行。