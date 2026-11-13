賓士宣布暫停投資德國工廠 勞資談判僵局恐致關廠

德國汽車大廠賓士今天宣布，暫停進一步投資德國工廠，同時開始評估關閉部分廠房。近年中國市場獲利大幅下滑，賓士要求德國員工延長工時、降低人事成本，勞資談判數月無果，管理層警告，若僵局未解，未來新車款將全面移往海外生產。

多家德媒今天取得賓士（Mercedes-Benz）內部訪談內容，披露賓士董事會已決定暫停進一步投資德國生產基地，開始評估關閉部分工廠及將產能移往海外。

賓士生產業務主管席貝（Michael Schiebe）表示，由於管理層與工會經過數月協商仍未達成共識，以目前的成本結構，公司已無法繼續在德國投資。若無法降低製造成本，未來新世代車款將全部移往海外生產。

這場勞資爭議從今年6月底持續至今，賓士管理層認為，德國工廠人事成本過高，要求員工在薪資不變的情況下，將每週35小時工時提高至至少38小時，並考慮削減聖誕獎金、休假津貼及年度分紅。

根據商報（Handelsblatt）取得的內部資料，賓士匈牙利工廠每小時人事成本比德國平均低75%，員工全年工時卻多出27.5%；美國工廠的人事成本也比德國低約18%。透過提高德國工廠工時等改革，賓士預估每年能節省約8億歐元。

然而，德國金屬工業工會（IG Metall）強烈反對延長工時。工會指出，縱使勞工接受延長工時、減少福利，賓士仍會將產能轉移至成本較低的東歐國家，因此要求賓士先承諾保障德國工廠、就業機會及未來投資。

賓士則堅持，必須先降低成本，才能承諾繼續投資德國。勞資雙方各持立場，談判陷入僵局。

針對當前僵局，商報就取得的內部簡報指出，賓士已準備兩套方案：若勞資雙方達成協議，公司將保留所有德國工廠，但仍會將部分產能移往海外；若談判破局，將關閉德國境內一座汽車組裝廠及一座零組件工廠。

賓士近年經營壓力持續升高，尤其是中國市場銷售大幅衰退。根據明鏡週刊（Der Spiegel），賓士今年前9個月在中國交車量年減29%，降至約29萬7000輛，較2023年同期幾乎減半。賓士2025年營業利益已較前一年大減58%，降至約58億歐元。

受中國市場競爭加劇、美國關稅及成本上升影響，賓士10月底再度下修今年獲利預測，預估全年營業利益僅能維持去年水準，乘用車業務預估利潤率也從原先的3%至5%，下調至2%至3%。