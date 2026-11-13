快訊

Outlook 、Microsoft 365大當機逾5小時 網氣炸：上班不能用

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

基隆知名麵包店爆霸凌 主管長期狂罵豬頭、白眼狼判賠15萬

聽新聞
0:00 / 0:00

賓士宣布暫停投資德國工廠 勞資談判僵局恐致關廠

中央社／ 柏林12日專電

德國汽車大廠賓士今天宣布，暫停進一步投資德國工廠，同時開始評估關閉部分廠房。近年中國市場獲利大幅下滑，賓士要求德國員工延長工時、降低人事成本，勞資談判數月無果，管理層警告，若僵局未解，未來新車款將全面移往海外生產。

多家德媒今天取得賓士（Mercedes-Benz）內部訪談內容，披露賓士董事會已決定暫停進一步投資德國生產基地，開始評估關閉部分工廠及將產能移往海外。

賓士生產業務主管席貝（Michael Schiebe）表示，由於管理層與工會經過數月協商仍未達成共識，以目前的成本結構，公司已無法繼續在德國投資。若無法降低製造成本，未來新世代車款將全部移往海外生產。

這場勞資爭議從今年6月底持續至今，賓士管理層認為，德國工廠人事成本過高，要求員工在薪資不變的情況下，將每週35小時工時提高至至少38小時，並考慮削減聖誕獎金、休假津貼及年度分紅。

根據商報（Handelsblatt）取得的內部資料，賓士匈牙利工廠每小時人事成本比德國平均低75%，員工全年工時卻多出27.5%；美國工廠的人事成本也比德國低約18%。透過提高德國工廠工時等改革，賓士預估每年能節省約8億歐元。

然而，德國金屬工業工會（IG Metall）強烈反對延長工時。工會指出，縱使勞工接受延長工時、減少福利，賓士仍會將產能轉移至成本較低的東歐國家，因此要求賓士先承諾保障德國工廠、就業機會及未來投資。

賓士則堅持，必須先降低成本，才能承諾繼續投資德國。勞資雙方各持立場，談判陷入僵局。

針對當前僵局，商報就取得的內部簡報指出，賓士已準備兩套方案：若勞資雙方達成協議，公司將保留所有德國工廠，但仍會將部分產能移往海外；若談判破局，將關閉德國境內一座汽車組裝廠及一座零組件工廠。

賓士近年經營壓力持續升高，尤其是中國市場銷售大幅衰退。根據明鏡週刊（Der Spiegel），賓士今年前9個月在中國交車量年減29%，降至約29萬7000輛，較2023年同期幾乎減半。賓士2025年營業利益已較前一年大減58%，降至約58億歐元。

受中國市場競爭加劇、美國關稅及成本上升影響，賓士10月底再度下修今年獲利預測，預估全年營業利益僅能維持去年水準，乘用車業務預估利潤率也從原先的3%至5%，下調至2%至3%。

德國 賓士 工會

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

德國車廠成本壓力炸鍋…賓士改採全大陸生產 福斯取消製造升級、ZF縮短工時保工作

汽車賣不動+大陸上百個本土品牌競爭 賓士新策略：100％在中國

MLB／勞資談判陷僵局 12月恐封館衝擊明年球季

美光新加坡310億美元擴產布局受矚！桃園新廠進度添變數　勞資11/17再協商

相關新聞

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

和黃仁勳傳出婚外情的黃樂（Alice Huang）相關企業據報涉及供應華為算力及投資DeepSeek，牽出輝達（NVIDIA）先進晶片流向大陸的疑雲。美國司法部正調查，和她有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

川普點名庫克掌輝達為何難成真？Kalshi押這人接班機率最高

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳周四辭去執行長後，美國總統川普點名蘋果前執行長庫克接任，但分析師認為可能性幾乎為零。預測平台Kalshi的交易者更看好輝達內部人選，以副總裁巴克（Ian Buck）與暫代執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）接班機率最高。

全村希望！Anthropic傳認購達六倍 募資上看904億美元挑戰SpaceX紀錄

彭博引述知情人士報導，Anthropic首次公開發行股票的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計劃透過IPO和同步私募，合計籌得最高904億美元，可望超越SpaceX，成為歷來規模最大的上市案。

AI需求助思科財報輕鬆超標！全年展望上修 估AI營收翻逾倍衝90億美元

思科（Cisco）周四公布財報，上季營收與獲利均優於預期，並同時上修全年展望，預估2027會計年度來自大型雲端業者的AI基礎設施營收將達90億美元，比前一年增加逾一倍，股價盤後上漲約1.7%。

台積電ADR跌1.9% 台指期反彈548點

台積電ADR周四下跌1.9%，收在405.49美元，較台北交易溢價14.2%。

美股收盤／黃仁勳離任震盪AI股 輝達跌4.3%、超微博通逆勢大漲

美國股市周四收低，黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長，拖累AI相關股票，超微（AMD）和博通（Broadcom）則逆勢大漲。川普表示美國不需要和伊朗達成協議，推升油價，也加重通膨疑慮，美國10年期公債殖利率升破5.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。