台積電ADR跌1.9% 台指期反彈548點

台積電ADR周四下跌1.9%，收在405.49美元，較台北交易溢價14.2%。

台指期夜盤漲548點至43,676點，漲幅1.3%。台灣加權股價指數周四大跌1165.28點收在43,091.87點。台積電（2330）跌2.3%收在2,340元。

美國股市周四收低，黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長，拖累AI相關股票，超微（AMD）和博通（Broadcom）則逆勢大漲。川普表示美國不需要和伊朗達成協議，推升油價，也加重通膨疑慮，美國10年期公債殖利率升破5.1%。

道瓊工業指數下跌189.40點，收52,297.09點，跌幅0.4%；標普500指數下跌26.98點，收7,592.40點，跌幅0.4%；那斯達克綜合指數下跌100.10點，收25,366.09點，跌幅0.4%。

費城半導體指數下跌0.5%，此前四個交易日累計上漲17.2%。輝達大跌4.3%，收166.19美元，較10月6日收盤高點243.37美元下跌約31%。不過，股價已從盤中近12%的跌幅大幅收斂。Vanda Analytics資料顯示，散戶在開盤後半小時買進約1.11億美元輝達股票，創下有紀錄以來最大的開盤買進金額。

輝達競爭對手超微大漲5.9%，收585.30美元，是標普500指數表現最佳的成分股。William Blair將超微評等從「與大盤同步」調高至「優於大盤」。博通大漲5.5%，Alphabet也上漲，減輕大盤跌勢。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,671.81 -1.90 2,340.00 14.18

日月光投控 ASX 597.80 -4.05 586.00 2.01

聯電 UMC 103.84 -1.99 101.00 2.82

中華電 CHT 161.73 +0.12 162.00 -0.17