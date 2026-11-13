美股收盤／黃仁勳離任震盪AI股 輝達跌4.3%、超微博通逆勢大漲

美國股市周四收低，黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長，拖累AI相關股票，超微（AMD）和博通（Broadcom）則逆勢大漲。川普表示美國不需要和伊朗達成協議，推升油價，也加重通膨疑慮，美國10年期公債殖利率升破5.1%。

道瓊工業指數下跌189.40點，收52,297.09點，跌幅0.4%；標普500指數下跌26.98點，收7,592.40點，跌幅0.4%；那斯達克綜合指數下跌100.10點，收25,366.09點，跌幅0.4%。

費城半導體指數下跌0.5%，此前四個交易日累計上漲17.2%。台積電ADR跌1.9%。

輝達大跌4.3%，收166.19美元，較10月6日收盤高點243.37美元下跌約31%。不過，股價已從盤中近12%的跌幅大幅收斂。Vanda Analytics資料顯示，散戶在開盤後半小時買進約1.11億美元輝達股票，創下有紀錄以來最大的開盤買進金額。

輝達宣布黃仁勳正式辭職，由任職13年的財務長柯蕾絲（Colette Kress）立即暫代執行長，瓊斯（Harvey Jones）則出任輝達首位董事長。黃仁勳接連爆出婚外情，其中一名對象疑為大陸間諜。美方也正調查，和黃樂有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

輝達競爭對手超微大漲5.9%，收585.30美元，是標普500指數表現最佳的成分股。William Blair將超微評等從「與大盤同步」調高至「優於大盤」。博通大漲5.5%，Alphabet也上漲，減輕大盤跌勢。

與輝達關係密切的AI股則普遍下跌。CoreWeave大跌6.9%，收56.60美元；美超微大跌11%，戴爾下跌0.7%。英特爾下跌2.1%，邁威爾下跌2.6%，Lumentum和Bloom Energy各大跌3.6%。美光、晟碟、希捷和威騰電子也走低。

Nebius大跌16.8%，收128.64美元，創7月1日以來最大單日跌幅。Nebius第3季財報優於預期，但因第三方運算容量交付不順，下修全年營收成長預測。Nebius表示，相關合約仍然有效。

黃仁勳離任 市場緊盯財報和資金支持

Argent Capital Management投資組合經理人Jed Ellerbroek認為，輝達透過融資安排支持客戶，是AI循環融資最主要的推手。黃仁勳離任後，這類安排將受到更嚴格檢視，他預期相關活動會放慢。

獵才業者Kingsley Gate共同創辦人暨策略長Umesh Ramakrishnan認為，由柯蕾絲暫代是審慎安排。她在華爾街分析師之間具有公信力，有助應付下周財報法說會的追問。但長期接班更棘手，全球可能只有少數人適合這個職位。

他指出，黃仁勳從技術、產品到客戶及政界關係，都深度參與輝達發展。失去明確接班安排，可能影響AI基礎建設和競爭格局，原本落後的對手則可能趁機追趕。

不過，Siebert Financial的Mark Malek認為，大型AI買家主要靠自身現金流量支付建設支出，不論誰掌舵輝達，都需要晶片。他說，華爾街明星銀行家離職時，大家總會問，客戶簽約是衝著這個人，還是這家銀行？輝達如今也得回答同樣的問題。

資深策略師Louis Navellier表示，輝達領導層交接可能干擾營運，但單憑震撼性消息，還不足以放棄基本面強健的投資。他打算持有輝達到財報公布，檢視實績和展望後再評估。

市場對AI需求仍有正面訊號。Anthropic的IPO據報已獲約六倍超額認購；中芯國際營收受AI需求帶動大增，鴻海也預估AI伺服器需求強勁，但提醒美國期中選舉結果增添變數。

標普500能源類股上漲1.5%，連四天收紅，在11大類股中表現最佳。川普表示，美國不需要和伊朗達成協議，並指示副總統范斯專注國內事務，削弱市場在期中選舉後對停戰協議的期待。

紐約西德州中級原油期貨上漲2.21美元，收每桶88.74美元，漲幅2.6%。

國際油價上漲加重通膨疑慮，投資人也等待周五公布的生產者物價指數（PPI）。本周稍早的消費者物價指數（CPI）高於預期，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場已完全反映聯準會12月至少升息25個基點的預期，升息50個基點的機率升至15%。

克利夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克表示，目前無須改採更大幅度的升息路徑。舊金山聯準銀行總裁戴利則認為，可能需要進一步升息，但未暗示須急於行動。

美國2年期公債殖利率上升13.7個基點至4.862%，10年期上升11.4個基點至5.102%，為10月21日以來最高；30年期上升8.4個基點至5.433%，兩天升幅為2025年4月9日以來最大。

黃金期貨下跌113.60美元，收每英兩3,878.40美元，跌幅2.9%，創逾一年最低收盤價。

其他個股方面，馬斯克在黃仁勳辭職前表示，若能聘請他將「深感榮幸」。特斯拉和SpaceX分別上漲1.7%和0.1%。

資料中心開發商Fermi宣布和未具名AI客戶達成新協議，股價大漲14%。無人機業者Aevex上修全年展望，大漲13%；Ondas雖公布創紀錄單季營收，並預估將更早損益兩平，仍大跌7.2%。