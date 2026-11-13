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輝達下挫抵銷能源股漲勢 美股收低
美國股市主要指數今天收低，主因晶片巨擘輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳去職後，公司股價下挫，拖累大盤，而能源股漲勢不足以抵銷跌幅。
路透社報導，輝達股價收跌4.3%，但盤中一度重挫近12%。
道瓊工業指數下跌189.40點或0.36%，收報52297.09點。
標普500指數下滑26.98點或0.35%，收在7592.40點。
那斯達克指數下跌100.10點或0.39%，收報25366.09點。
費城半導體指數下跌57.44點或0.54%，收10506.67點。
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