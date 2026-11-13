輝達下挫抵銷能源股漲勢 美股收低

在輝達執行長黃仁勳承認存在婚外情後，輝達董事會正針對有關他成為外國情報活動目標的指控展開調查。在輝達出事後，投資人將目光投向超微半導體（AMD）、博通（Broadcom）、邁威爾電子（Marvell）和英特爾（Intel）等競爭對手，因為它們也擁有各自的GPU和CPU架構。黃仁勳跌一跤，其他科技公司能趁勢而起？

2026-11-13 06:00