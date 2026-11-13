快訊

美股收盤／黃仁勳離任震盪AI股 輝達跌4.3%、超微博通逆勢大漲

黃仁勳桃色風暴請辭…牽動供應鏈布局 六個面向觀察變數

黃仁勳下台後再爆第三起婚外情！對象為另一名輝達女員工

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達下挫抵銷能源股漲勢 美股收低

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
受輝達股價大跌拖累，美國主要股指全面收低 。（路透）
受輝達股價大跌拖累，美國主要股指全面收低 。（路透）

美國股市主要指數今天收低，主因晶片巨擘輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳去職後，公司股價下挫，拖累大盤，而能源股漲勢不足以抵銷跌幅。

路透社報導，輝達股價收跌4.3%，但盤中一度重挫近12%。

道瓊工業指數下跌189.40點或0.36%，收報52297.09點。

標普500指數下滑26.98點或0.35%，收在7592.40點。

那斯達克指數下跌100.10點或0.39%，收報25366.09點。

費城半導體指數下跌57.44點或0.54%，收10506.67點。

輝達 能源 美股 黃仁勳 NVIDIA 道瓊工業指數 那斯達克

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

CoreWeave財報緩解AI疑慮 美股收高輝達止穩

台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

費半勁揚5% 投顧：觀察台股是否延續反彈挑戰45000點

美股收黑 法人：台股聚焦基本面AI進入獲利驗證階段

相關新聞

美股收盤／黃仁勳離任震盪AI股 輝達跌4.3%、超微博通逆勢大漲

美國股市周四收低，黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長，拖累AI相關股票，超微（AMD）和博通（Broadcom）則逆勢大漲。川普表示美國不需要和伊朗達成協議，推升油價，也加重通膨疑慮，美國10年期公債殖利率升破5.1%。

黃仁勳身陷桃色風暴 輝達競爭對手能趁勢扭轉戰局？

在輝達執行長黃仁勳承認存在婚外情後，輝達董事會正針對有關他成為外國情報活動目標的指控展開調查。在輝達出事後，投資人將目光投向超微半導體（AMD）、博通（Broadcom）、邁威爾電子（Marvell）和英特爾（Intel）等競爭對手，因為它們也擁有各自的GPU和CPU架構。黃仁勳跌一跤，其他科技公司能趁勢而起？

黃仁勳離職添AI變數、美債殖利率飆 美股3大指數收黑

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳12日離職，為AI熱潮帶來新的不確定性，加上美國公債殖利率上揚，美股主要指數12日全面收黑。

Anthropic IPO成AI救星？計劃下周掛牌、募資上看900億美元

交易員如今正寄望於Anthropic成功掛牌，壓過黃仁勳的負面新聞頭條，為AI交易注入新動能。一旦這家AI實驗室順利上市，便可透過公開市場、私募或發行可轉債等多元方式籌資，開啟獨立且龐大的新融資管道，無需再仰賴輝達充當AI產業的「中央銀行」為其背書。

德國車廠成本壓力炸鍋…賓士改採全大陸生產 福斯取消製造升級、ZF縮短工時保工作

在中國大陸的獲利崩跌、以及在本國生產的成本居高不下，威脅德國汽車大廠的產業模式，為此業者正加速變革製造方式與生產地加以因應。

Burberry 招牌風衣帶旺業績！上季同店銷售成長4%優於預期 大中華區逆勢增長5%

英國精品集團Burberry的招牌風衣需求強勁，上季營收成長高於預期，大陸市場也逆勢成長，力抗業界的普遍放緩，帶動該公司的倫敦股價12日一度應聲大漲9.6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。