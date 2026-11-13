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微軟365、Outlook等服務當機 數以千計美國用戶受影響
根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com，微軟365、Outlook與Teams今天發生當機，影響數以千計美國用戶，也波及OpenAI與Anthropic的人工智慧（AI）服務所使用的連接器。
路透社報導，Downdetector透過彙整多個來源的狀態回報，追蹤服務中斷情況。根據該網站資料，截至美東時間下午2時07分，Outlook問題回報超過9萬7000件，但實際受影響用戶人數可能不同。
Downdetector也記錄到超過3萬8000件微軟365（Microsoft 365）問題回報，以及約4500件無法正常使用Teams的回報。
微軟在聲明中表示：「我們正積極採取一切可能措施，以降低影響。」
微軟稍早表示，已修復北美用戶Teams服務中斷問題，相關影響已完全排除。該公司隨後表示，這項問題也可能影響其他地區用戶的微軟365服務連線。
OpenAI表示，正在調查微軟連接器的問題。這項問題可能導致新建立的連線無法正常運作，以及相關工具未能如預期運作。
Anthropic表示，已發現上游供應商發生問題，影響其微軟365連接器。
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