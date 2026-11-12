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看準能源出口需求 黑石、品浩攻中東基建商機

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

伊朗戰爭讓中東國家亟欲耗資打造新的能源出口管道，以避開荷莫茲海峽，此區同時也大力投資AI，黑石集團（Blackstone）與品浩（PIMCO）看到商機，尋求投入更多資本。

黑石高層在彭博杜拜投資會議上表示，該集團過去一年挹注中東的資金，高於以往任何時刻。集團的私人財富全球營運長卡里姆指出，當地商機非同凡響，包含資料中心基礎建設、物流等實體資產。

品浩說，看到資助此區數位基建與運輸的機會。該公司執行董事史崔克指出，中東龐大的資本開支需求，光靠當地銀行與傳統的政府相關融資無法滿足，這為私募資本創造機會。部分融資商機可能相當可觀，有助吸引國際資產經理人跨足此區。

阿拉伯聯合大公國打算擴大富查伊哈（Fujairah）等的東岸港口運能，好繞過荷莫茲海峽，相關項目估計耗費數十億美元。阿聯所需的募資規模，由第一阿布達比銀行（FAB）可見一斑。該銀行研擬募款高達150億迪拉姆（41億美元），為該國歷來最大的現金增資案，用於資助擴大基建。

阿聯投資部長蘇瓦迪說，看到更多能源、產業、基建項目向投資人開放，而AI、機器人、物流、金融服務、房地產也浮現商機。但他同時強調中東衝突提高風險溢價，全球資金成本日增之際，中東政府需要證明，獲取的報酬值得這個風險，阿聯的強健信用地位將有幫助。

中東 基建 伊朗

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