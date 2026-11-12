川普被忽悠了？日、韓、台對美投資 落實不到3%

金融時報報導，日本、南韓和台灣為避免遭美國總統川普的「解放日」關稅懲罰，允諾在美國投資建廠，至今這些投資承諾實現比率還不到3%。

金融時報旗下的fDi Intelligence分析公開資料發現，截至目前為止，這三個亞洲國家已透過融資和外國直接投資（FDI），在美國投入了375億美元，只占去年和今年所簽諒解備忘錄（MOU）承諾投資總額1.4兆美元的2.7%。

亞洲盟國對美FDI落實情況

履行比率偏低，凸顯這些美國貿易夥伴國籌措資金投入美國投資計畫時遭遇困難。川普與共和黨在美國期中大選慘敗，也為川普關稅政策前景平添不確定性。

在美國拜登政府擔任高階經濟官員的哈瑞爾強調，375億美元不是小數目，但承諾的總投資金額本來就不切實際。

實際建廠進度一樣遲緩。台灣電子公司的投資（主要是擴建既有的美國廠）除外，新投資計畫當中，只有一項在德州建深水港的計畫已在5月啟動，但後來因管線與其他港口管線交錯，而被撤銷。

其他許多國家也和白宮敲定貿易協議，也許下投資美國承諾，但日、韓、台訂有落實機制和時間表可追蹤進度。

根據fDi分析，日本同意七項計畫，價值1,300億美元，在日本規模5,500億美元貿易與投資計畫占比約23.5%。日本國際協力銀行（JBIC）與日本貿易保險公司（NEXI），透過信用貸款和信用擔保，已募集109.6億美元支應這些計畫。

南韓承諾三項初期投資，價值可達1,960億美元，是3,500億美元投資計畫的一部分。韓美策略投資公司（KUIC）已提供24億美元，是總額220億美元德州燃氣電廠計畫「Project Star」首批資金。川普政府希望韓方年底前再出資100億美元，在全美各地建八座核子反應爐。KUIC年度撥款上限為200億美元。

台灣按協議必須為多達2,500億美元的信用額度提供擔保。目前為止，公民營金融機構已設立13.7億美元的信貸擔保，國發會認為已足以帶動大約550億美元的企業融資。但這項擔保融資計畫至今尚未批准任一項計畫。

除此之外，台灣的半導體與科技公司也可望推動新的直接投資計畫，總金額也是2,500億美元。

經濟部投資審議司的數據顯示，今年1至9月，台灣各行各業累計在美國投資241億美元，較一年前增加630%。光是台積電（2330）就占了200億美元。