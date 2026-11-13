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南韓公司聚餐不再續攤…KTV一年倒逾千家 新店數量比去年少近半

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

續攤到KTV唱歌，原本是南韓公司聚餐的最後一站，但近來這種風氣退燒，使得該國K歌房數量銳減1,000家以上，新開店面也幾乎減半。

據南韓國稅廳資料，全國KTV家數在今年9月降至23,741家，較去年同期驟降1,192家、或4.78%。K歌房減少的趨勢，持續了將近十年，2016年店家總數高達32,500間，但隨後逐年下滑。

新開的KTV店數同步萎縮。截至本月初為止，今年迄今新登記的KTV家數，共計156家，較去年全年的296家，大減47.29%。

2014年投幣式KTV盛行之際，當年新登記店家曾高達909家。

仁荷大學消費者研究教授李銀熙（音譯）認為，KTV店面數量驟降，部分原因是公司減少聚餐。他說：「企業不再頻繁聚餐，民眾造訪KTV次數也跟著削減。」

專家表示，新冠疫情改變用餐與休閒文化，從參加長時間的團體聚會來維繫關係，轉變為強調個人滿足感的單獨活動。政府報告也指出，29.2%的公司職員說，2025年參加的公司晚餐聚會變少。

南韓 KTV 店面

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