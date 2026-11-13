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Burberry 招牌風衣帶旺業績！上季同店銷售成長4%優於預期 大中華區逆勢增長5%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

英國精品集團Burberry的招牌風衣需求強勁，上季營收成長高於預期，大陸市場也逆勢成長，力抗業界的普遍放緩，帶動該公司的倫敦股價12日一度應聲大漲9.6%。

Burberry 12日表示，截至9月26日止的第2季同店銷售成長4%，略高於分析師預期；美洲地區銷售更躍增11%，此區所有部門都呈現成長。

執行長舒爾曼推動整頓計畫進入第二年，策略包括降低售價、裁員、專注於經典的格紋圍巾與招牌風衣。他鎖定仰慕型客戶（aspirational customers），讓該公品經歷多年黯淡銷售後，再次吸引到新舊客戶。花旗分析師蕭維表示，儘管精品業整體低迷，Burberry新顧客增加，帶動原價商品和外套銷售成長。

Burberry大中華區銷售增長5%，增幅雖低於第1季、也不及分析師預期，但優於其他對手。LVMH和開雲集團最新一季財報在中國都表現疲軟。

Burberry 業績 倫敦

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