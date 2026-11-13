德國車廠成本壓力炸鍋…賓士改採全大陸生產 福斯取消製造升級、ZF縮短工時保工作

在中國大陸的獲利崩跌、以及在本國生產的成本居高不下，威脅德國汽車大廠的產業模式，為此業者正加速變革製造方式與生產地加以因應。

彭博資訊報導，賓士（Benz）執行長康林松表示，與德國勞工加長工時、但工資不變的相關協商，已到了必須有實質成果的關頭。他說，「我們已無法再逃避」，若競爭力未能大幅改善，德國的工業活動將在十年內大幅衰減。

康林松並表示，賓士將轉向「百分之百在中國生產以供應當地」的策略，原因是先前的策略已行不通。該公司原先在德國研發C–Class、E–Class等豪華轎車，再調整至符合中國買家的需求。

福斯汽車（Volkswagen）11日宣布，取消在總部狼堡投資壓鑄技術等製造升級計畫，時值獲利下滑迫使該公司重新思考對德國廠房的投資，這項決定也引發強勢工會代表的反彈。

德國汽車產業的轉變，正值業者已無法再依靠中國市場的豐厚獲利，來支撐本國生產的高昂成本。大陸的競爭對手，迫使他們必須在中國當地研發與生產更多車，獲利下滑也導致業者必須在德國更進一步削減成本，影響深入供應鏈，引發關廠與廣泛裁員。

生產變速箱與煞車系統的ZF公司，在因應需求萎縮而展開重組之際，已減少許多德國廠房的工時。

執行長米德賴希（Mathias Miedreich），11日說，部分廠址的員工每周工時為30小時或更少，此舉是為了保有工作崗位，也是削減成本舉措的一環。不過，該公司仍計劃在2030年前裁員1.4萬人。

隨壓力接踵而至，德國與歐洲正面臨更廣泛的工業基礎流失問題。數十年來，汽車製造商及供應商提供數十萬個薪資優渥的製造業工作機會，並支撐起由工廠、研發中心及中小型供應商組成的龐大產業網絡。如今，需求疲弱、國內成本高昂及競爭加劇，迫使企業重新評估，究竟還能維持多少既有的產業布局。