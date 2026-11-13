Anthropic IPO成AI救星？計劃下周掛牌、募資上看900億美元

交易員如今正寄望於Anthropic成功掛牌，壓過黃仁勳的負面新聞頭條，為AI交易注入新動能。一旦這家AI實驗室順利上市，便可透過公開市場、私募或發行可轉債等多元方式籌資，開啟獨立且龐大的新融資管道，無需再仰賴輝達充當AI產業的「中央銀行」為其背書。

Founder ETFs投資組合經理莫納漢說：「撐起AI交易的那塊疊疊樂積木，就是Anthropic的首次公開發行股票（IPO）。只要這次上市順利，整個類股都會迎來買盤。」

根據申報文件，Anthropic計劃在下周進行IPO，籌資規模上看900億美元，預計19日正式掛牌交易。據了解，如今已出現數倍超額認購。Vanda研究公司預估，Anthropic吸引2.5億美元的散戶買盤，超越SpaceX先前創下的1.18億美元紀錄，成為史上散戶買進最熱絡的IPO。在AI產業中，光是興建一座1 GW算力的資料中心，就得砸下至少300億美元，融資管道無疑是決定這個產業的關鍵。

這場規模達數兆美元的AI投資熱潮之所以需要新的融資力量，是因為晶片霸主輝達（Nvidia）正陷入空前的危機。共同創辦人兼執行長黃仁勳承認與一名疑似中國大陸間諜的人有婚外情後，又被爆出曾和直屬於他的醫療事業副總裁鮑爾有染，讓輝達陷入風暴。

黃仁勳向來是供應商融資的最大推手，透過向新興AI實驗室與資料中心開發商提供資金及信用支持，拉動晶片需求。例如兩個月前，Anthropic與輝達投資的新雲端業者Lambda簽署350億美元算力協議時，正是由輝達出面提供資料中心租約擔保。

所幸Anthropic掛牌後將不再需要輝達為其背書。成功上市，讓Anthropic進入全球最深厚、流動性最強的資本市場。儘管上市初期未必能立即獲得投資級信用評等，但只要股價能與其他科技巨頭並駕齊驅，向銀行團申請貸款時便能擁有更大斡旋空間。