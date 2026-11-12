快訊

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

晶片管制將更嚴格…黃仁勳辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／黃仁勳辭職下台！輝達股價暴跌8% 市值跌破4兆美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股12日早盤下跌，輝達執行長黃仁勳辭職下台，導致該公司股價大跌8%，市值跌破4兆美元。 路透
美股12日早盤下跌，輝達執行長黃仁勳辭職下台，導致該公司股價大跌8%，市值跌破4兆美元。 路透

美股12日早盤漲跌互見，輝達股價因執行長黃仁勳辭職而大跌8%，市值也跌破4兆美元，川普的社群發言也讓美伊關係再生變數，導致油價攀高。

道瓊工業指數12日早盤小漲44點，或0.1%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.6%和1.1%；費城半導體指數則下跌2.5%；台積電ADR下跌2.6%。

黃仁勳因近日爆出與疑似中國女間諜黃樂的桃色風波，在12日美股盤前正式宣布辭去輝達執行長和董事會成員等職務，導致輝達股價早盤大跌逾14%，該公司市值也因此跌破4兆美元

在此消息發布後，輝達對手超微和博通的早盤股價分別上漲1.8%和4.5%。不過，其他AI交易的主要股票卻跟著輝達下跌。軟體公司甲骨文股價下跌2.5%，新雲端公司 Nebius則因財測讓投資人大失所望，早盤股價暴跌17%，儘管該公司上季營收優於市場預期。

除了AI賣壓，美國總統川普在社群媒體Truth Social的發文，也導致油價上漲。川普表示，「我們不需和伊朗交易。那種日子已過去很久了」。西德州中級原油期貨上漲逾1%至每桶逾87美元，布蘭特原油期貨也同樣上漲逾1%至逾94美元。能源股雪佛龍和埃克森美孚也分別上漲約1%。

黃仁勳 輝達 美股 那斯達克 費城半導體 台積電ADR

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美股早盤／輝達擺脫黃仁勳婚外情陰影 CoreWeave暴漲15%、費半強漲4%

台股早盤漲逾200點 黃仁勳去留牽動 AI 供應鏈

美股收盤／費半大漲5.7% 黃仁勳傳CEO位子不保讓輝達盤後大跌8%

台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

相關新聞

中東衝突未能解決...川普放話不須與伊朗達成協議 油價翻漲1%

美國總統川普12日表示，美國不需要與伊朗達成協定，中東衝突持續未能解決，布蘭特油價一反稍早跌勢，攀漲1.4%至每桶94美元。油價早先因為沙烏地阿拉伯出現供給大增的跡象，價格下挫。

美股早盤／黃仁勳辭職下台！輝達股價暴跌8% 市值跌破4兆美元

美股12日早盤漲跌互見，輝達股價因執行長黃仁勳辭職而大跌8%，市值也跌破4兆美元，川普的社群發言也讓美伊關係再生變數，導致油價攀高。

路透：Megaspeed涉輝達醜聞 澳洲公司地址登記書報攤

路透社披露，身處輝達執行長黃仁勳醜聞案核心的新加坡公司Megaspeed在美國、澳洲等國註冊，登記者是1名29歲男子，不...

Megaspeed涉輝達晶片採購 聘美國律所查出口管制

輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，位於新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉及晶片採購爭議。Megaspeed今天發聲明指...

不只桃花劫...輝達CUDA護城河將失守？Anthropic模型3天就想出破解法

除了執行長黃仁勳陷入桃色風波之外，輝達透過CUDA平台建立起在AI運算市場上的優勢正在快速失守。Anthropic在其IPO投資說明會的一張投影片中指出，其Claude Mythos Preview模型只需要約三天時間，就可想出如何在一個新的GPU上運行其他模型，比通常為新運算平台準備推理相關操作所需的六至12個月大幅縮短。

貝森特：別對美中AI監管抱持幻想

財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，美中在競爭之餘，應就人工智慧風險管控「不抱幻想」，雙方已建立「超級智慧」對話機制，交換模型測試最佳做法，並在發生嚴重事件時相互示警。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。