AI搶飯碗先從菜鳥下手 澳洲政府警告：入門級工作恐最先被取代

隨著AI發展日新月異，社會新鮮人可能是第一波受到衝擊的對象。澳洲政府最新發布的職場AI指南警告，入門級工作可能率先被自動化取代。雖然AI有機會讓員工工時縮短、薪資提高，但也可能帶來更繁重的工作、更嚴格的績效要求，甚至讓員工面臨無所不在的監控。

據《衛報》（The Guardian）報導，澳洲就業與職場關係部長里什沃思（Amanda Rishworth）12日公布職場導入AI實務指南，呼籲企業在使用新技術時，必須向員工清楚說明工作會如何受影響，並提供培訓及轉換職務的機會。

指南指出，AI可以自動處理重複、繁瑣的工作，提升企業生產力，員工也可能因此享有更高薪資、更彈性的工作時間，甚至縮短工時。但澳洲政府同時警告，當簡單的工作都交給AI處理後，剩下的任務可能更加複雜、密集，反而讓員工承受更大壓力。此外，企業也可能利用AI加強監控，訂出不切實際的績效標準，增加職場歧視及過勞風險。

其中，入門級職位尤其令人擔憂，因為這類工作通常包含較多容易自動化的基礎任務。指南也提醒，年輕人、高齡員工、女性、身心障礙者及澳洲原住民族勞工，可能受到不成比例的影響。

這項警告並非空穴來風。澳洲航空（Qantas）本週宣布裁減850個職位，主要涉及財務、人力資源及行銷部門；澳洲國民銀行（NAB）先前宣布裁員2500人，設計平台Canva也宣布裁減1200人，相關企業重整都與AI發展有部分關聯。

不過，澳洲央行指出，目前仍缺乏充分證據顯示AI已對整體就業市場造成重大衝擊，但行政人員、電腦程式設計師及客服中心員工等職位，已出現初步受影響的跡象。