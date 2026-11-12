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路透：Megaspeed涉輝達醜聞 澳洲公司地址登記書報攤

中央社／ 墨爾本12日綜合外電報導
路透社披露，身處輝達執行長黃仁勳醜聞案核心的新加坡公司Megaspeed在美國、澳洲等國註冊，登記者是1名29歲男子，不過他填寫的地址位於澳洲墨爾本郊外小鎮一家書報攤。路透
路透社披露，身處輝達執行長黃仁勳醜聞案核心的新加坡公司Megaspeed在美國、澳洲等國註冊，登記者是1名29歲男子，不過他填寫的地址位於澳洲墨爾本郊外小鎮一家書報攤。路透

路透社披露，身處輝達執行長黃仁勳醜聞案核心的新加坡公司Megaspeed在美國、澳洲等國註冊，登記者是1名29歲男子，不過他填寫的地址位於澳洲墨爾本郊外小鎮一家書報攤。

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前坦言與中國女商賈黃樂（Alice Huang）過從甚密後，新加坡運算公司Megaspeed International頓成外界關注焦點。美國情報官員質疑，握有該公司控制權的股東黃樂為北京從事間諜活動。

黃仁勳8日坦言對妻子不忠，但未透露這段不倫戀的具體細節。中國稱間諜一說是「無憑無據的指控、誹謗與抹黑」。路透社無法聯絡上黃樂發表置評。

Megaspeed International向美國德拉瓦州及澳洲證券暨投資委員會（ASIC）遞交的文件顯示，這些關係企業在2024年成立，兩份文件都將康凱（Kai Kang，音譯）列為公司唯一負責人，職稱是董事或總裁。

澳洲登記文件顯示康凱出生於上海，並將Megaspeed的新加坡母公司列為股東。

路透社查閱Megaspeed在馬來西亞、印尼及泰國註冊公司的資料後發現，康凱也在這三國關係企業登記為董事。

路透社無法聯繫上康凱本人，因此走訪Megaspeed澳洲關係企業登記地址，就在維多利亞州城鎮西摩（Seymour）一家小商店，距離墨爾本以北約1小時車程之處。

這家稱為「西摩書報攤」（Seymour News）的店鋪位於主要商業街中段，業務包括販售彩券，周圍商家以居家用品店和咖啡館為主。這家店往來顧客眾多，在店內核對彩券號碼或購買書和雜誌。

路透社與1名自稱康凱母親的店主交談，她表示經營這家店長達16年，還說康凱長時間待在上海，不在店裡工作。

店主說，康凱「並未在這裡經營任何事業」，補充說他已在上海取得碩士學位，最近一次回來探望父母是在今年8月和9月，主要是避暑。店主強調她耳聞輝達與Megaspeed的新聞，但堅稱兒子與Megaspeed毫無瓜葛。

康凱除了名列Megaspeed董事職務以外，澳洲監管機構並未查到他有任何商業往來紀錄。

Megaspeed Australia營業地址登記在雪梨高級商業區1棟商辦10樓。該樓層禮賓人員說這是虛擬辦公室，Megaspeed僅將其作為行政用途的通訊地址。

路透社無法立即確認澳洲政府是否正在調查Megaspeed。澳洲安全情報組織（ASIO）表示，不對任何調查做出證實或發表置評。

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