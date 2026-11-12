受惠於AI熱潮 英國第3季經濟成長0.7%

除了執行長黃仁勳陷入桃色風波之外，輝達透過CUDA平台建立起在AI運算市場上的優勢正在快速失守。Anthropic在其IPO投資說明會的一張投影片中指出，其Claude Mythos Preview模型只需要約三天時間，就可想出如何在一個新的GPU上運行其他模型，比通常為新運算平台準備推理相關操作所需的六至12個月大幅縮短。

2026-11-12 17:22