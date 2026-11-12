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受惠於AI熱潮 英國第3季經濟成長0.7%

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導

英國官方今天公布數據顯示，第3季國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.7%，高於第2季經修正後的0.5%，符合市場預期；AI熱潮帶動相關支出，有助抵消中東戰事造成之衝擊。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）指出，第3季經濟成長主要得益於服務業強勁表現，尤其是電腦程式設計產業，該領域全年持續帶動經濟。

國家統計局表示：「許多營業額增長幅度最大的企業，涉及業務都跟人工智慧（AI）和雲端運算相關。」

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）本月5日調高2026年、2027年國內生產毛額（GDP）成長率預測值至1.6%與1.3%，主因為AI相關需求帶動企業投資強勁增長。

英國財政大臣希利（John Healey）回應今天公布的數據時說道：「中東戰事衝擊全球經濟成長，但英國展現超群韌性。」

英國 經濟成長 中東

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