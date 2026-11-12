Megaspeed涉輝達晶片採購 聘美國律所查出口管制

輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，位於新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉及晶片採購爭議。Megaspeed今天發聲明指出，公司重視在美國出口管制法律下所承擔的符合規範義務，已聘請美國律師事務所查核，並隨時準備與美國相關主管機關合作。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認出軌。據美國媒體報導，黃仁勳出軌其中一個對象是新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang），且美國情報機構稱她疑似為中國間諜。

Megaspeed董事長兼執行長陳勇邦（Tan YongPong，音譯）今天在官網上發布聲明指出，該公司高度重視其在美國出口管制法律下所承擔的符合規範義務，「Megaspeed致力於以積極、建設性及透明的態度與美國政府合作」。

聲明表示，該公司配合美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）所進行的審視作業，並隨時準備與美國其他相關政府主管機關全面合作。

聲明提及，為進一步強化該公司對符合規範的承諾，Megaspeed已聘請一家美國律師事務所，主導對公司圖形處理器（GPU）進行全面盤點，並獨立查核公司的出口管制措施。這項聲明一出，聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等新加坡媒體陸續報導。

根據新加坡會計與企業管制局資料顯示，Megaspeed辦公室在中央商業區的海洋金融中心。聯合早報、海峽時報等媒體報導提及，這間公司2015年在新加坡註冊，原名7Road International，後改名為Megaspeed。

關於外媒指新加坡官員對黃樂與黃仁勳往來密切，或黃樂疑為情報人員感到憂慮，新加坡內政部10月底曾發布聲明，澄清新加坡政府及官員均未表達上述疑慮，也未曾對黃樂進行這類調查。

該公司聲明也提及，Megaspeed歡迎政府進行適當監督與審查，「並致力於透過具體行動，證明公司以負責任透明方式營運，且遵守適用的美國法律」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴中央社，新加坡長期以來建立金融監管及客戶身分審查制度（Know Your Customer，KYC），要求金融機構掌握客戶身分、資金來源及交易背景；美國未來可能進一步要求東南亞等地區加強客戶身分審查，提高半導體及AI晶片供應鏈透明度。