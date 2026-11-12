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黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

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亞股普遍收跌 投資人關注輝達危機

中央社／ 香港12日綜合外電報導

亞洲股市今天普遍收跌，未能延續前一天華爾街股市走勢，投資人密切關注輝達（Nvidia）動態。輝達執行長黃仁勳因與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情，面臨相關調查。

法新社報導，美國期中選舉民主黨大勝，引發人工智慧（AI）監管疑慮，引發上週股市重挫，AI相關類股近幾個交易日強勁反彈。

AI新創公司Anthropic即將推出首次公開募股（IPO），加上ChatGPT開發商OpenAI及資料中心營運商CoreWeave等企業公布亮眼財報，緩解市場對相關企業財務狀況的疑慮，進一步提振投資人樂觀情緒。

輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳坦承與新加坡資料中心公司Megaspeed一名資深主管黃樂發生婚外情後，面臨遭董事會解職的風險。

盛寶金融（Saxo Markets）分析師查納納（CharuChanana）指出：「即使黃仁勳離職，輝達技術優勢不會因此消失。其CUDA軟體生態系統、產品能力及客戶關係，仍具強大競爭優勢。但在沒有可靠接班計畫情況下突然離職，恐迫使投資人重新評估，輝達的未來有多大程度取決於黃仁勳個人。」

華爾街三大主要指數昨天均強勢收高。不過，亞股今天未能延續前一天美股漲勢。

東京、首爾、香港、上海、台北、雪梨、新加坡及馬尼拉股市全數挫跌；雅加達和威靈頓股市則逆勢上揚。

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