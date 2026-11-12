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不只桃花劫...輝達CUDA護城河將失守？Anthropic模型3天就想出破解法
除了執行長黃仁勳陷入桃色風波之外，輝達透過CUDA平台建立起在AI運算市場上的優勢正在快速失守。Anthropic在其IPO投資說明會的一張投影片中指出，其Claude Mythos Preview模型只需要約三天時間，就可想出如何在一個新的GPU上運行其他模型，比通常為新運算平台準備推理相關操作所需的六至12個月大幅縮短。
Wccftech報導，這張投影片顯示出，Anthropic如今已把GPU視為一個可互相替代的運算單位，平台間切換的障礙已大幅降低。這已讓有些人斷言，輝達的CUDA護城河可能不復存在。
不過，儘管如此，現在就宣布輝達的CUDA平台已死，仍為時尚早，尤其是它仍包含一個龐大的資料庫和工具的生態系，且多年來持續優化，更不用說還有大量開發者仍持續以其為基礎進行開發。
輝達過去幾年也竭盡所能確保CUDA護城河的穩固，包括從提供大學研究員免費的GPU和培訓，到把輝達集合通訊庫（NCCL）與NVLink和InfiniBand等專屬硬體做結合。
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