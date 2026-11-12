美擬禁止中企遠端用AI晶片 管制擴及星馬泰等7國

The Information今天報導，美國商務部準備敲定新規定，禁止中國AI企業透過他國資料中心遠端取得先進AI晶片算力，管制範圍將新增馬來西亞、新加坡、泰國等7國。

科技媒體The Information引述2名知情人士說法指出，這項規定最快可能本月公布，並將擴大商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）現行的半導體相關管制措施，以防止中國遠端使用晶片及走私晶片入境。

財經網站Investing.com報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前坦承與一名疑為北京間諜的女子發生婚外情，外界對輝達與中國可能有所牽連的爭議持續擴大。

中國網路巨頭如騰訊、阿里巴巴和字節跳動等企業均已簽署海外資料中心協議，得以使用輝達的頂級晶片訓練自家AI模型。不過，這類協議在海外與中國國內都正面臨愈來愈嚴格的檢視，尤其北京正大力推動提高國產晶片的使用率。

The Information報導，美國商務部在敲定這項新制前，正與其他政府機關進行協商。

美國新聞網站Axios今天稍早報導，總統川普（Donald Trump）曾力推對中國實施更嚴格的出口管制，以防堵晶片非法走私到中國，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）是這項措施的主要反對者。