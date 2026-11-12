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日圓兌美元又逼近160大關！官員警告貶太快 當局可能再出手干預

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日圓兌美元又貶至逼近160關卡，日本當局再度面臨出手干預的壓力。（路透）
日圓兌美元又貶至逼近160關卡，日本當局再度面臨出手干預的壓力。（路透）

美國通膨高於預期，市場押注聯準會可能進一步升息，帶動美元走強，日圓兌美元一度重貶0.8%至159.94，逼近160日圓大關，日本當局再度面臨進場護盤壓力。

日本財務官三村淳周四表示，近日匯率變動「太快」，並提醒市場，現在就忘記今夏的干預還太早。日圓隨後小升0.1%至159.63。

日本銀行雖未排除繼續升息，但若聯準會再度緊縮，美日利差恐重新擴大，加重日圓貶值壓力。

澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，日圓在很大程度上仍受聯準會政策預期牽動，即使日本銀行加快升息步伐，在鷹派程度上仍難以壓過聯準會。

她說：「如果匯率迅速貶破160，將讓東京警鈴大作。我們幾乎肯定很快就會看到日本官員加強警告，反對日圓走弱。」

日本官員強調，是否干預取決於匯率變動速度與市場是否失序，而非特定價位。不過，市場人士仍將160視為可能的防線，今年稍早貶破後曾引發干預。日本今夏三度進場護盤，共耗資15.4兆日圓。

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