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巴拉圭Ueno Bank倒閉 央行已向所有合格存戶部分退款

中央社／ 亞松森11日綜合外電報導

巴拉圭中央銀行今天指出，數位銀行Ueno Bank上週倒閉後，遭凍結帳戶、無法提領存款的符合資格客戶，已陸續獲得部分退款。

法新社報導，Ueno Bank於11月3日遭接管，引發巴拉圭全國大規模抗議示威，導致與這家銀行有關聯的前總統潘尼亞（Santiago Pena）遭到彈劾及逮捕。

巴拉圭央行官員阿科斯達（Pedro Acosta）表示，所有符合存款保障基金理賠資格的銀行客戶，「百分之百」至少已取回部分存款。

央行指出，這次已向181萬2348人退還部分款項。

不過，Ueno Bank高階主管及股東不符合存款保障基金的理賠資格。

然而，Ueno Bank目前持有的大部分資金仍未追回。

這場金融危機影響的人數，甚至超過Ueno Bank直接客戶數量。這家巴拉圭數位銀行曾持有逾8億美元的公共資金。

Ueno Bank是在面臨嚴重償付能力疑慮下遭到接管，最初只是一間規模不大的金融科技公司，採取以數位服務為主的營運模式，吸引許多低收入族群為客戶。

短短3年內，Ueno Bank迅速成為金融業的重要業者，開始承辦國家退休金業務，以及多個政府機構帳戶。

潘尼亞於11月6日已遭到彈劾，目前被羈押候審。他過去曾持有Ueno Bank控股公司的股分，直到去年才出售。

潘尼亞被控利用總統職權，將數百萬美元的政府存款轉移至Ueno Bank，並在外界已提出可疑放貸及償付能力問題等警告下，隱瞞或淡化銀行的財務困境，但潘尼亞否認所有指控。

巴拉圭 央行 理賠

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