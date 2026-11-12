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黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是輝達副總裁

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輝達傳擬撤換黃仁勳！盤後大跌10% 拖累那指期指走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人難以想像黃仁勳離職，也難以想像他如何繼續留任。法新社
投資人難以想像黃仁勳離職，也難以想像他如何繼續留任。法新社

輝達NVIDIA）傳出董事會準備撤換執行長黃仁勳，周三盤後股價大跌約10%，拖累美股期指走低，也為亞洲AI供應鏈增添變數。市場才因CoreWeave財報和AI需求回穩而重拾信心，如今又得評估，輝達若失去黃仁勳領導，營運和策略將如何調整。

紐約時報先報導，黃仁勳曾和直接向他報告的輝達主管發生婚外情，引發盤後賣壓。華爾街日報隨後報導，董事會正準備撤換黃仁勳，最快周三開會決定他的去留，股價跌幅進一步擴大。黃仁勳上周末才承認另一段婚外情，對象疑為中國大陸間諜。

輝達盤後跌幅擴大至約10%。那斯達克100指數期貨下跌0.7%，標普500指數期貨下跌0.2%。日本、台灣和南韓股指期貨在最新消息傳出前原本走高，亞洲供應商接下來可能受到波及。

JonesTrading首席市場策略師歐洛克（Michael O'Rourke）說，輝達將面臨非常棘手的局面。黃仁勳原預估今年營收成長70%，但在供應商提供融資及積極擴張的做法下，接班人未來一年可能忙於救火、收拾問題。

歐洛克認為，若獨立調查證實相關指控，依目前的公司治理標準，董事會預料會撤換黃仁勳。他說，更嚴重的是，這已呈現反覆發生的情況。

輝達預定11月17日公布財報。SLC Management的穆拉基（Dec Mullarkey）說，財務長可以說明數字，但市場在法說會上更想知道，公司治理將如何改變。

穆拉基說，難以想像黃仁勳離職，也難以想像他如何繼續留任。他認為，董事會最終可能被迫撤換黃仁勳，建立較傳統的組織架構；黃仁勳判斷失當，也可能讓重要客戶難以恢復信任。

彭博彙整資料顯示，輝達占京元電子（2449）營收比重達36%，緯創（3231）為21%，台積電（2330）為19%。其他台灣供應商包括日月光投控（3711）、景碩（3189）、和碩（4938）和鴻海（2317）。聯發科（2454）、世芯-KY（3661）和南亞科（2408）也值得留意。

不過，亞洲晶片股仍可能受惠於美國同業周三的漲勢。OpenAI單季營收達100億美元，Anthropic首次公開募股（IPO）傳出超額認購，都反映AI需求仍強。

摩根士丹利美股首席策略師兼投資長威爾森（Mike Wilson）對AI仍持正面看法。他接受彭博廣播訪問時說：「我們認為，這波修正已有95%走完。我們相當有信心，AI基礎建設會繼續擴張。」

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