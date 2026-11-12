台積電ADR大漲4.3% 台指期漲470點

台積電ADR周三大漲4.3%，收在413.35美元，較台北交易溢價13.4%。

台指期夜盤漲470點至44,606點，漲幅1.1%。台灣加權股價指數周三大漲1545.23點收在44,257.15點。台積電（2330）大漲4.8%收在2,395元。

美國股市周三收高，CoreWeave財報和籌資安排減輕市場對AI業者債務負擔的疑慮，帶動晶片和資料中心相關股票反彈。Anthropic首次公開募股（IPO）傳出超額認購，OpenAI營收也快速成長，讓投資人對AI需求重拾信心。

道瓊工業指數上漲254.60點，收52,486.49點，漲幅0.5%；標普500指數上漲98.45點，收7,619.38點，漲幅1.3%；那斯達克綜合指數上漲400.31點，收25,466.19點，漲幅1.6%，距歷史高點仍低7.7%。那斯達克100指數上漲2.3%。

費城半導體指數大漲5.7%，收在11月3日以來最高，所有成分股全數上漲。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,716.74 +4.25 2,395.00 13.43

日月光投控 ASX 621.43 +6.60 617.00 0.72

聯電 UMC 105.69 +6.91 104.00 1.62

中華電信 CHT 161.12 +0.45 161.00 0.08