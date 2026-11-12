美股收盤／費半大漲5.7% 黃仁勳傳CEO位子不保讓輝達盤後大跌8%

美國股市周三收高，CoreWeave財報和籌資安排減輕市場對AI業者債務負擔的疑慮，帶動晶片和資料中心相關股票反彈。Anthropic首次公開募股（IPO）傳出超額認購，OpenAI營收也快速成長，讓投資人對AI需求重拾信心。

道瓊工業指數上漲254.60點，收52,486.49點，漲幅0.5%；標普500指數上漲98.45點，收7,619.38點，漲幅1.3%；那斯達克綜合指數上漲400.31點，收25,466.19點，漲幅1.6%，距歷史高點仍低7.7%。那斯達克100指數上漲2.3%。

費城半導體指數大漲5.7%，收在11月3日以來最高，所有成分股全數上漲。標普500科技類股上漲2.7%，在11大類股中表現最佳，近四個交易日有三天收紅。台積電ADR大漲4.3%。

輝達（NVIDIA）上漲2.9%，收173.73美元，前兩個交易日市值合計蒸發約4,300億美元，過去一個月股價仍跌約23%。華爾街日報報導，輝達（NVIDIA）董事會正準備撤換創辦人兼執行長黃仁勳，最快今天開會決定他的去留，輝達盤後又大跌8%。

CoreWeave大漲24.7%，收60.77美元，創兩周高點。CoreWeave預計，按調整後數據計算，將在2028年上半年轉虧為盈，並表示客戶預付款有助控制債務。執行長Michael Intrator說，未來將改採過去用過、可延後動用的融資額度，取代公開發行無擔保債券。

CoreWeave買進輝達高階晶片、興建資料中心，再將算力出租給AI業者。近日公債殖利率上升，推高舉債成本，讓投資人擔心這種大舉擴張的模式難以獲利。最新財報和籌資安排暫時減輕了疑慮，也帶動同業Nebius大漲15.4%，Applied Digital大漲7.4%。Nebius將在周四盤前公布財報。

其他AI相關股票也普遍上揚，晟碟（Sandisk）、Lumentum、Coherent、戴爾、Bloom Energy、希捷、邁威爾和美超微，都名列標普500指數表現較佳的成分股。

泰瑞達（Teradyne）大漲8.3%，收265.78美元。Jefferies首度納入追蹤，給予「買進」評等和284美元目標價，認為泰瑞達已從行動裝置測試業者，轉為直接受惠於AI算力需求的企業。Jefferies預估，泰瑞達來自輝達的事業規模，將從2026年的5,000萬美元，增至2029年底前逾20億美元。

彭博報導，Anthropic的IPO受到機構投資人追捧，已獲超額認購，減輕市場對先前估值下修的疑慮。Anthropic周二公布發售條件，目標估值最高達1.4兆美元。Vanda Research認為，這次IPO可能吸引破紀錄的散戶買盤，掛牌首日的散戶買進金額可能超越SpaceX。

OpenAI第3季營收比前一季成長約50%，達100億美元，但營業虧損仍然龐大。台積電（2330）也已核准，最多投入10億美元投資Anthropic和OpenAI。

Miller Tabak策略師馬雷（Matt Maley）說，科技股反彈減輕了Anthropic能否完成IPO的疑慮。若延後上市，市場可能更懷疑AI泡沫是否正在破裂。

Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）認為，經濟穩定成長、企業獲利強勁，加上季節性利多，以及市場對獲利、估值和持股部位已大幅調整，都有助支撐股市。若投資人的疑慮減輕，多方將更有利。

美銀全球研究指出，即使上周股市下跌，客戶仍持續買進，淨流入資金全數透過ETF進場，且以機構客戶為主。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）連四天下降，收17.49，為一周低點，上周曾升至七個多月高點。

利率仍是市場的一項考驗。周二公布的通膨數據高於預期，交易員已完全反映聯準會（Fed）12月至少升息25個基點的預期，升息50個基點的機率則為10.4%。多位Fed官員也表示，通膨壓力加重，可能需要更大幅度升息。

美國公債現貨市場周三因退伍軍人節休市，公債期貨小跌。美元指數升至2025年5月以來最高。

紐約西德州中級原油期貨上漲49美分，收每桶86.53美元，漲幅0.6%。交易者仍在評估美伊停戰前景，市場押注美國民眾反戰，將促使雙方達成協議、重開荷莫茲海峽。黃金期貨下跌28.70美元，收每英兩3,992美元，跌幅0.7%。

其他個股方面，好市多上漲2%，宣布每股發放30美元特別股息，是上次特別股息的兩倍，董事會也重新核准40億美元庫藏股計畫。Talen Energy大漲4.9%，宣布簽下七年供電容量合約，出售750百萬瓦容量，預計到2036年每年可帶來約1億美元營收。