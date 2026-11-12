傳輝達董事會今開會決定黃仁勳去留 盤後一度重摔8%

華爾街日報報導，輝達（NVIDIA）董事會正準備撤換創辦人兼執行長黃仁勳，最快今天開會決定他的去留。黃仁勳先後爆出兩段婚外情，一是疑為中國大陸間諜的女子，一是直接向他報告的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。輝達周三盤後一度重挫8%。

紐約時報引述五位曾在輝達任職的人士報導，黃仁勳也曾和鮑爾有婚外情。其中兩人說，63歲的黃仁勳和48歲的鮑爾，今年3月在加州聖荷西一場輝達會議期間，曾在一家飯店親密互動，並被拍成影片。兩人都已婚。

輝達行為準則要求員工避免利益衝突，包括私人關係所造成的衝突，並表示會迅速調查不當行為的通報。很多企業也訂有禁止主管和部屬交往的規定。