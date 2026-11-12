CoreWeave財報緩解AI疑慮 美股收高輝達止穩

華爾街日報報導，輝達（NVIDIA）董事會正準備撤換創辦人兼執行長黃仁勳，最快今天開會決定他的去留。黃仁勳先後爆出兩段婚外情，一是疑為中國大陸間諜的女子，一是直接向他報告的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。輝達周三盤後一度重挫8%。

2026-11-12 06:45