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CoreWeave財報緩解AI疑慮 美股收高輝達止穩
雲端運算新創業者CoreWeave公布強勁財報，緩解投資人對人工智慧（AI）交易熱潮能否持續的疑慮。美股今天收高，標普與那指皆漲逾1%，輝達（Nvidia）則在連續兩個交易日大幅下跌後止穩。
道瓊工業指數上漲254.60點或0.49%，收報52486.49點。
標普500指數上揚98.45點或1.31%，收在7619.38點。
那斯達克指數攀升400.31點或1.60%，收報25466.19點。
費城半導體指數勁揚565.78點或5.66%，收10564.11點。
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