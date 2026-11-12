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輝達客戶涉轉運晶片輸中 傳美財長質問商務部長為何不列管

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

知情人士告訴美國新聞網站Axios，美國財長貝森特在白宮戰情室當面質問商務部長盧特尼克，不滿商務部未將輝達（Nvidia）客戶Megaspeed列入國安疑慮企業名單。

輝達執行長黃仁勳被爆與Megaspeed員工黃樂（AliceHuang）有婚外情，而黃樂涉嫌為中國從事間諜活動。商務部負責監管美國敏感技術的出口，上述事件曝光後，盧特尼克（Howard Lutnick）的行動或不作為受到越來越多檢視。

據報導，美國期中選舉後的週四，貝森特（ScottBessent）在白宮戰情室一場會議上，質問盧特尼克為何尚未將Megaspeed列入商務部的實體清單（EntityList），盧特尼克則回應，他會「了解此事」。

消息人士告訴Axios，過去一年來，盧特尼克一直「推翻」政府其他官員追究Megaspeed責任的作為。Megaspeed被控非法將美國晶片轉運至中國，盧特尼克擔心，追究該公司責任會使美中貿易戰升高。

據報導，美國商務部次長凱斯勒（Jeff Kessler）也曾在副手級會議中，多次接獲有關Megaspeed的警告。但凱斯勒表示：「這件事應由部長（盧特尼克）決定。」

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