研調：Anthropic掛牌日散戶買超可能破SpaceX紀錄

金融市場研究公司Vanda Research預估，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic首次公開募股（IPO）吸引的散戶買超金額可能超越SpaceX，名列史上單日散戶買超最高紀錄。

路透社報導，Vanda Research今天發布報告預估，Anthropic上市首日吸引的散戶買超將達約2億5000萬美元，是SpaceX（美國太空探索科技公司）IPO時散戶買超1億1800萬美元的2倍多。

Vanda Research的估算是參考史上股票上市首日散戶交易紀錄，以及Anthropic的IPO前永續期貨（pre-IPOperpetual future）在Hyperliquid平台的交易量。

IPO前永續期貨是無到期日的衍生性商品，供投資人對未上市公司的估值進行押注，出現在Hyperliquid、Coinbase這類交易平台。

Vanda Research全球總體經濟策略師巴特爾（VirajPatel）在報告中說：「從IPO前永續期貨交易情況來看，Anthropic的IPO散戶參與規模可望創下紀錄。」

Vanda Research指出，自2024年以來，只有6檔股票單日散戶買超曾突破2億5000萬美元，Anthropic掛牌首日可能吸引同等規模的散戶買盤。

Anthropic的IPO目標估值1兆4000億美元，其股票預計本月19日開始在美國那斯達克市場交易。