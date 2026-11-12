OpenAI上季營收首度突破百億美元 季增近五成

知情人士透露，OpenAI上季營收大幅成長近50%，且首度突破100億美元大關，主要受惠於市場對其最新人工智慧（AI）軟體的需求強勁。

彭博資訊報導，消息人士指出，在9月底止的一季，OpenAI營收較前一季成長近50%，而且是去年同期的近三倍；以年化計算的營收則約達500億美元。上季經調整的營業利益率，則由第2季的負150%收斂至負109%。

這些資訊目前都尚未公開，但相關數據已於10日舉行的會議中向投資人揭露。其中一名知情人士指出，OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）、財務長佛萊爾（Sarah Friar）與產品部門主管索蒂奥（Thibault Sottiaux）均出席這場投資人會議。對此，OpenAI拒絕置評。

今年稍早，OpenAI在部分關鍵指標的表現上落後長期競爭對手Anthropic，但近期憑藉具競爭力的新款AI模型、大幅調降價格，以及更加聚焦於協助客戶自動化工作流程的AI代理，重新取得成長動能。

在OpenAI業務成長出現加速跡象之際，競爭對手Anthropic的營收成長速度則已開始略為放緩。Anthropic上季營收約170億美元，但營收季增率已放緩至約47%；相較之下，前一季的增幅超過140%。不過，OpenAI與Anthropic採用的營收計算方式向來不同。

Anthropic現在目標是本月稍晚公開上市時，爭取達到1.4兆美元的公司估值。

OpenAI則剛完成新一輪募資，籌得110億美元，使公司估值達1.25兆美元。該公司已將原定上市計畫延後至明年。