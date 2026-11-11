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美次級制裁壓力大 俄國放棄「去美元化」計畫

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美元示意圖。 路透
美元示意圖。 路透

彭博資訊報導，在美國制裁壓力下，俄羅斯已實質放棄以人民幣取代美元的計畫，凸顯其他國家在尋求美元替代貨幣上面臨的困難，以及美元在全球主導地位依然屹立不搖。

彭博資訊報導，俄國央行最新數據顯示，雖然中俄貿易不斷增長，但人民幣支付今年在俄國出口中的占比，已比2024年中的高峰減半至22%，當時美國擴大了次級制裁的範圍。如今俄國在亞洲的貿易，有69%的出口是收受盧布。

之所以會有這種轉變，是因為在面臨美國就俄烏戰爭所實施的次級制裁威脅下，中國大陸銀行紛紛減少與俄國往來。

這顯示出美國即使是面對全球第二大經濟體中國大陸，也有能力貫徹其政治意志，也凸顯出美元的全球主導地位。

在川普引發貿易動亂之際，許多國家都尋求降低對美元的依賴。人民幣雖被視為一種可能替代選擇，但中國大陸本身也仍高度仰賴以美元為基礎的金融體系。

在美國2024年6月大幅擴大對與俄國往來金融機構和企業的次級制裁範圍後，大陸大型銀行全都停止了與俄國對手的業務往來。俄國因此陷入嚴重的外匯短缺，迫使央行最終敦促銀行限制人民幣計價信貸。

SWIFT數據顯示，人民幣在全球支付中的占比已回落至俄烏戰爭前水準，降回到第五，位居美元、歐元、英鎊和日圓之後。

北京官員堅稱，這並不能完整反映人民幣的全球使用狀況，因為透過大陸人民幣跨境支付系統（CIP）進行的交易量明顯增加。

不過，華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示，CIP交易量的增加不足以解釋人民幣在SWIFT系統中的下滑，「俄國遭制裁為人民幣擴大國際化帶來的動力，已經消退」。

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