豐田輕卡車在美重出江湖 鎖定飽受通膨所苦的農牧民及小型企業

全球最大車廠豐田汽車將透過睽違多年重新回歸的Scion品牌，在美國市場推出輕型卡車，鎖定受通膨壓力所苦的農、牧民與小型企業，並響應美國總統川普將日本輕型車（K–Car）引進美國的訴求。

彭博資訊報導，豐田10日宣布，將在美國印地安納廠以Scion品牌生產KEI–01「超小型多功能卡車」，讓十年前因未能打開年輕客群而停用的品牌重出江湖。該公司並表示，KEI–01是該品牌在美國回歸後的第一款車，最高時速可達40公里，預定2027年底開始銷售。

這類輕型車在美國仍相當罕見，且不符合美國高速公路行駛車輛的聯邦安全標準，但在日本卻占三分之一的新車銷量，這類車體小巧、價格低廉的汽車，因馬力及車身尺寸受到法規嚴格限制，而享有較低的稅負。

美國總統川普2025年底結束訪日行後，表示在當地看到的K–Car非常小巧可愛，後續並指示運輸部長允許輕型車在美國生產及銷售，讓美國民眾有更多平價車款可供選擇。在汽油價格飆漲之際，這已成為民眾高度關切的問題。

除了小車外，豐田也正斥資36億美元興建新廠，將中型皮卡Tacoma的生產移回美國。豐田日前任命新的北美業務主管，並表示正評估是否在持續擴建的德州卡車工廠增加生產車款，以充實產品陣容。

在此同時，福斯汽車（VW）正考慮推出40年來首款在美國生產的皮卡，日產汽車承諾推出更多越野性能強悍的休旅車，底特律三大車廠更爭相鞏固在本土市場的地位。無論是美國、歐洲或亞洲車廠，都聚焦於美國市場的生產與銷售，主要就是這裡已成全球車廠的「最後一塊淨土」，能在此市場立足，就代表能創造豐厚的獲利。

現代汽車執行長穆諾茲最近表示：「我的前三大優先事項都是美國」，說明這家南韓車廠為何旗下眾多新車款，都是針對美國消費者的需求量身打造。

美國消費者偏愛的大型皮卡與休旅車，對車廠而言利潤較高，加上當地車主也願意接受已創新高的車價。此外，數十年來一直是車廠兵家必爭之地的中國大陸市場，如今已碰上成長瓶頸。

川普政府也已廢除嚴格的排放及燃油效率規定，這些規定在過去迫使車廠生產往往會虧本的電動車。美國也透過高額關稅與禁令，阻擋陸製的廉價汽車進入，都為各大車廠創造有利的環境。