美期貨交易委員會延後核准算力期貨 交易所受挫

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已延後核准人工智慧（AI）算力期貨，這種金融合約讓交易員押注AI晶片的租用價格。此舉對競相推出首批算力期貨的交易所是一大挫折。

英國金融時報（FT）報導，知情人士說，CFTC將把算力期貨的審核期至少延後60天，這意味交易活動也將連帶往後延，最快也要等到2027年初了。此決定尚未公諸於世，CFTC也不予置評。

芝商所集團（CME Group）原本希望，最快10月初，就能推出與輝達兩款熱門晶片（H100和B200）租用價格連動的繪圖處理器（GPU）期貨。洲際交易所（ICE）和預測市場業者Kalshi，也已宣布推出類似產品的計畫。但CFTC就如何管控算力市場風險徵詢公眾意見後，決定延期。

目前已有可交易算力現貨價格的線上市集，但無更長期的期貨合約公開交易市場。

CFTC在8月徵詢公眾評論時，曾提及價格可能被操縱的顧慮，畢竟GPU出租行情本就不透明，而且掌控在一小撮供應商手中。

知情人士說，CFTC打算與基準指數編纂者進一步開會討論。他說：「這是全新的市場，稱霸AI對（川普）政府極其重要。我們希望確定，一推出就成功，不會迫於華爾街壓力，未準備好就行動。」