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南韓金融資安專責機構遭駭 FSI逾千筆個資疑外洩

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓金融保安院（FSI）10日表示，已發現資安評估系統遭外部未經授權存取，隨即封鎖受影響系統。儘管目前掌握的情況顯示，尚無一般金融消費者的個人信用資訊等敏感資料受波及，不過，連負責金融業資安的專責機構都遭駭，加深外界對整體金融業資安防護能力的憂慮。

目前已知FSI遭外洩的資料，包括個人信用資訊同意書範本等約200份行政表單、表單內所含姓名與出生日期等300多筆個人資料，以及經遮蔽處理的姓名、手機號碼等350多筆系統使用者資料。

日本企業也接連遭到網路攻擊，最新案例是家具連鎖企業宜得利宣布，伺服器遭到非法存取，最多可能有3,762萬筆會員個資外洩，所幸系統並未保存信用卡資訊，因此不在此次可能外洩範圍內。另外，短期打工媒合平台Sharefull也傳出約750萬名使用者的個資可能外洩，甚至涉及銀行帳戶資料。

日本近期包括NTT DOCOMO、無印良品及GMO網際網路集團等大型企業，也陸續傳出資安事件，凸顯企業個資保護面臨嚴峻挑戰。

泰國航空本周也證實，第三方系統供應商Amadeus發生資安事件，約6萬529筆旅客訂位紀錄可能遭到未經授權存取。

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