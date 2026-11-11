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歐盟提數位公平法護消費者 違規企業最重罰全球年營業額6%

中央社／ 布魯塞爾11日專電

有鑑於不公平與剝削消費者的線上商業行為越來越多，歐盟執委會今天提出「數位公平法」草案，盼藉此保護消費者，同時建議修訂相關法規，若企業違反相關規定，最重可處以全球年營業額6%作為罰鍰。

歐盟執委會指出，電子商務與數位市場的迅速成長改變了購物模式，使消費者能以更加容易的方式取得商品與服務。但這種便利絕不能以犧牲公平性為代價。當前操縱性行銷手法或隱藏費用等線上不公平商業行為，損害了消費者做出自由且知情選擇的能力。

歐盟執委會強調，「數位公平法」（Digital FairnessAct）的精神是確保歐盟的消費者在線上享有與線下相同水準的保障。

根據「數位公平法」草案所規劃的消費者保護措施與對企業的規範，包含禁止操縱性行銷手法，例如謊稱商品即將售罄，以影響消費者的購物決策；明確且透明的定價機制，特別是透過應用程式內虛擬貨幣進行購買的價格；消費者有權關閉促使過度或強迫性消費的成癮性設計功能。

此外，草案也要求應明確揭露網紅行銷、限制針對未成年人或利用敏感資料進行不公平的個人化廣告與定價。

除了「數位公平法」外，歐盟執委會也建議修訂現有的「消費者保護合作法規」（CPC Regulation），賦予執委會更強大的權力，針對在單一市場中對消費者造成重大影響的案件，可直接展開調查並開罰，罰鍰最高可達被調查企業全球年營業額的6%。

歐盟執委會評估，整體修法的成果不但可以為消費者提供更完善的保障，並為企業帶來更公平的競爭，各項措施預計每年可為歐盟消費者省下高達137億歐元（約新台幣5010億元）。

這些由歐盟執委會提出的提案，後續將交由歐洲議會與歐盟理事會審議。

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