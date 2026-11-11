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CoreWeave財報提振AI交易 美國股市開盤走揚
人工智慧（AI）雲端業者CoreWeave稍早發布表現強勁財報，讓投資人暫時放下對於AI支出過高的擔憂，美國股市主要指數今天開盤走高。
路透社報導，截至美國東部時間上午9時30分，道瓊工業指數小升27.13點或0.05%，報52259.02點。
標準普爾500指數上漲73.02點或0.97%，報7593.95點。
那斯達克指數勁揚385.17點或1.54%，報25451.05點。
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